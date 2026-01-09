Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 12:37 PM IST

    സലാലയിൽ വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു

    സലാലയിൽ വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു
    കെ.​എം.​സി.​സി സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ എ.​കെ. പ​വി​ത്ര​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: അ​ന്ത​രി​ച്ച മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​ന്റെ അ​നു​സ്മ​ര​ണം കെ.​എം.​സി.​സി സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ടൗ​ൺ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ഹ​മൂ​ദ് ഹാ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഭം​ഗി​യാ​യി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച, കേ​ര​ള​ത്തെ ഒ​ന്നാ​യി ക​ണ്ട​യാ​ളാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ക​സ​ന​മെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, എ.​കെ. പ​വി​ത്ര​ൻ, ജി. ​സ​ലീം സേ​ട്ട്, ഹ​രി​കു​മാ​ർ ഓ​ച്ചി​റ, സ​ലീം കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഖാ​ഫി, മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി ഫൈ​സി, ഹു​സൈ​ൻ കാ​ച്ചി​ലോ​ടി, ഹ​മീ​ദ് ഫൈ​സി, ഷ​ബീ​ർ കാ​ല​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. റ​ഷീ​ദ് ക​ൽ​പ്പ​റ്റ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷൗ​ക്ക​ത്ത് കോ​വാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മ​സ്ജി​ദ് റ​വാ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​യ്യ​ത്ത് നി​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ഫൈ​സി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

