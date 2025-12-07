Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    7 Dec 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    7 Dec 2025 12:05 PM IST

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് കൗ​തു​ക​മാ​യി വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന​യി​ൽ ‘ജീ​വ​ന്റെ വൃ​ക്ഷം’

    ലി​വ സെ​യ്മി​യി​ലാ​ണ് അ​പൂ​ർ​വ​മ​ര​മാ​യ ‘ബ​യോ​ബാ​ബ്’ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്
    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് കൗ​തു​ക​മാ​യി വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന​യി​ൽ ‘ജീ​വ​ന്റെ വൃ​ക്ഷം’
    വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന​യി​ലെ സെ​യ്മി​യി​ലെ ബ​യോ​ബാ​ബ് മ​ര​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ. യാ​ത്രി​ക​നാ​യ

    മി​ഥു​ൻ ര​വി പ​ക​ർ​ത്തി​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ

    സു​ഹാ​ർ: ലോ​ക​ത്തി​ലെ അ​പൂ​ർ​വ മ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ബ​യോ​ബാ​ബ് വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് കൗ​തു​ക​മാ​കു​ന്നു. ഒ​മാ​നി​ൽ ദോ​ഫാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള ഈ ​മ​രം ബാ​ത്തി​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ധി​കം ക​ണ്ടു​വ​രാ​റി​ല്ല. വ​ട​ക്ക​ൻ ബ​ത്തി​ന​യി​ലെ ലി​വ​യി​ൽ നി​ന്ന് 44 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റോ​ട്ട് സ​ഞ്ച​രി​ച്ചാ​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന സെ​യ്മി എ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്താ​ണ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച് പ​ടു​കൂ​റ്റ​ൻ ബ​യോ​ബാ​ബ് മ​രം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള​തും വ​ലി​യ വ​ലു​പ്പ​മു​ള്ള​തും ആ​ണ് ബ​യോ​ബാ​ബ് മ​രം.

    ആ​ഫ്രി​ക്ക, മ​ഡ​ഗാ​സ്ക​ർ, ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വ​ര​ണ്ട പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ഒ​രു ഇ​ല​കൊ​ഴി​യും മ​ര​മാ​ണ് ബ​യോ​ബാ​ബ്. ത​ബ​ൽ​ദി എ​ന്നാ​ണ് അ​റ​ബി​യി​ൽ ഈ ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ പേ​ര്. മാ​ൽ​വ​സി ഫാ​മി​ലി​യി​ൽ​പെ​ട്ട ഈ ​വൃ​ക്ഷ​ത്തി​ന് അ​ഡ​സോ​നി​യ ഡി​ജി​റ്റാ​റ്റ എ​ന്നാ​ണ് ശാ​സ​ത്രീ​യ നാ​മം. ഇ​തി​നെ 'കാ​ടു​ക​ളു​ടെ അ​മ്മ' അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 'ജീ​വ​ന്റെ വൃ​ക്ഷം' എ​ന്നും വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​നും പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി​ക്കും സാ​ക്ഷ്യ​മാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​വ​യാ​ണ് ഇ​വ. അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ത​ടി​യും വി​ശാ​ല​മാ​യ ശാ​ഖ​ക​ളു​മു​ള്ള ഈ ​മ​രം ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്.ഒ​മാ​നി​ൽ ബ​യോ ബാ​ബ് മ​ര​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​വെ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്‌ ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലാ​ണ്. സ​ലാ​ല, മി​ർ​ബാ​ത്ത്‌, ദ​ൽ​ക്കൂ​ത്ത് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വാ​ദി​ഹി​നെ പോ​ലു​ള്ള വാ​ദി​ക​ളി​ലും ബ​യോ​ബാ​ബ് മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാം. ദോ​ഫാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 200 ഓ​ളം മ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്.

    ബാ​ത്തി​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഈ ​മ​രം അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ധാ​രാ​ളം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ നീ​രു​റ​വ​യും ചെ​റി​യ ഫ​ല​ജും കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളും മ​ര​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ട് പി​ക്നി​ക് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണി​ത്. പ​ട​ർ​ന്നു​പ​ന്ത​ലി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​രം​ത​ന്നെ​യാ​ണ് മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. കൗ​തു​ക​മു​ള്ള മ​ര​ത്തി​ന്റെ കാ​യും ഇ​ല​ക​ളും വേ​രും എ​ല്ലാം ഔ​ഷ​ധ​ഗു​ണം ഏ​റെ​യു​ള്ള​താ​ണ്. മ​ര​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​തി​ന്റെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത​ക്ക് മ​റ്റൊ​രു പാ​ളി കൂ​ടി ന​ൽ​കു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ അ​തി​ന്റെ ത​ണ​ലി​ൽ വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​നും പി​ക്നി​ക്കു​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും ശാ​ന്ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ മു​ഴു​കാ​നും സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ല​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​തി​ന്റെ ശാ​ഖ​ക​ൾ ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന വേ​രു​ക​ൾ പോ​ലെ തോ​ന്നി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​തി​ന് 'ത​ല​കീ​ഴാ​യ മ​രം' എ​ന്നും വി​ളി​പ്പേ​രു​ണ്ട്

    വ​ര​ൾ​ച്ച​യെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ഇ​വ​യു​ടെ ത​ടി​യി​ൽ ധാ​രാ​ളം വെ​ള്ളം സം​ഭ​രി​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഒ​രു വ​ലി​യ ബ​യോ​ബാ​ബ് മ​ര​ത്തി​ന് ഒ​രു ല​ക്ഷം ലി​റ്റ​റി​ല​ധി​കം വെ​ള്ളം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. ചി​ല മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യാ​സം 10 മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വ​രും. ത​ടി​യു​ടെ നാ​രു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​യ​റും വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ബ​യോ​ബാ​ബ് മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വ​ർ​ഷം വ​രെ ആ​യു​സ്സു​ണ്ട്. ഇ​വ​യു​ടെ പ്രാ​യം കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ക പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. കാ​ര​ണം ഇ​വ​ക്ക് സാ​ധാ​ര​ണ മ​ര​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ വാ​ർ​ഷി​ക വ​ള​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ല. ഇ​തി​ന്റെ തേ​ങ്ങ​യു​ടെ വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ലു​ള്ള കാ​യ​ക​ൾ ഭ​ക്ഷ്യ​യോ​ഗ്യ​മാ​ണ്. വി​റ്റാ​മി​ൻ സി, ​ഇ​രു​മ്പ്, കാ​ൽ​സ്യം, പൊ​ട്ടാ​സ്യം എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ സ​മ്പു​ഷ്ട​മാ​ണ്.

    വി​ശ്വാ​സ​പ​ര​മാ​യ ചി​ല മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ചി​ല​ർ വെ​ച്ചു​പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ടാ​കാം ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള മ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഴു​വ​നാ​യും ആ​ണി അ​ടി​ച്ച​താ​യി കാ​ണാം. മ​രം കാ​ണാ​നും ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കാ​നും നി​ര​വ​ധി പേ​ർ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളും സാ​യാ​ഹ്നം ചി​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​വി​ടെ ഒ​ത്തു​കൂ​ടു​ന്നു.

    ലി​വ​യി​ൽ നി​ന്ന് 44 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​സ്ഥ​ലം. ഇ​തി​ൽ 14 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ചെ​മ്മ​ൺ​പാ​ത​യാ​ണ്. ചെ​ങ്കു​ത്താ​യ ഇ​റ​ക്ക​വും ക​യ​റ്റ​വും ക​ഴി​ഞ്ഞു​വേ​ണം ഇ​വി​ടേ​ക്കെ​ത്താ​ൻ. ഫോ​ർ വീ​ൽ ഡ്രൈ​വ് ആ​ണ് യാ​ത്ര​ക്ക് ഉ​ചി​തം. ഇ​വി​ടേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന വ​ഴി​യി​ലും ന​ല്ല കാ​ഴ്ച​ക​ളേ​റെ​യു​ണ്ട്. സൂ​ര്യാ​സ്ത​മ​യ​വും മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച​ക​ളും അ​തി മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ണ്. ശാ​ന്ത​ത​യു​ള്ള ഗ്രാ​മീ​ണ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു യാ​ത്ര ചെ​യ്യാം.

