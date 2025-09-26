Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 11:37 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 11:37 AM IST

    ജ​ന​ഹൃ​ദ​യം തൊ​ട്ട​റി​ഞ്ഞ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ...

    ദോ​ഫാ​റി​ലെ​യും അ​ൽ വു​സ്ത​യി​ലെ​യും വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു
    ജ​ന​ഹൃ​ദ​യം തൊ​ട്ട​റി​ഞ്ഞ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ...
    വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നാ​യി സു​ൽ​ത്താ​ൻ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദോ​ഫാ​റി​ലെ​യും അ​ൽ വു​സ്ത ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും നി​ര​വ​ധി വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ഒ​മാ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. സു​ൽ​ത്താ​നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ വ​ൻ ജ​നാ​വ​ലി​യാ​ണ് വ​ഴി​യി​ലു​ട​നീ​ളം ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ​ത്. ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യേ​ന്തി​യും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത നൃ​ത്ത​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ നി​ര​വ​ധി വി​ക​സ​ന, സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ക​യും പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ളും സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി കേ​ൾ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സു​ൽ​ത്താ​ന് ന​ൽ​കി​യ വ​ര​വേ​ൽ​പ്പ്


    സു​ൽ​ത്താ​നെ ഒ​രു​നോ​ക്കു കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ​വ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും വേ​ണ്ടി പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സു​ൽ​ത്താ​നോ​ടു​ള്ള വി​ശ്വ​സ്ത​ത​യു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​വും പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​വു​മാ​യി​രു​ന്നു വ​ഴി​യി​ലു​ട​നീ​ളം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു ല​ഭി​ച്ച സ്വീ​ക​ര​ണം. ഒ​മാ​ൻ ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വ​വും ജ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​യി സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം മാ​റി. പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ളും അ​നു​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും ചൊ​രി​ഞ്ഞാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​നം പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും പ​ര​സ്പ​ര ഐ​ക്യ​വും വി​ശ്വാ​സ​വു​മാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ത​യെ​ന്നും സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ പ​ര്യ​ട​നം.

    TAGS:oman sulthandhofarAl Wustadevelopment projects
    News Summary - Visited regions in Dhofar and Al Wusta and reviewed development projects
