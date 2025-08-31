Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    ദോ​ഫാ​റി​ൽ വൈ​റ​ൽ പ​നി; സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ചാ​ര​ണം ത​ള്ളി ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    ദോ​ഫാ​റി​ൽ വൈ​റ​ൽ പ​നി; സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ചാ​ര​ണം ത​ള്ളി ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    സ​ലാ​ല: ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റി​ല്‍ ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​മാ​ണെ​ന്നും എ​തെ​ങ്കി​ലും വൈ​റ​സ് പ​ട​രു​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​ക​ളി​ല്ലെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക​ത​മാ​ക്കി. വൈ​റ​ല്‍പ​നി ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തു​മാ​യ വൈ​റ​സി​ന്റെ വ്യാ​പ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി എ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ത്യേ​ക ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ സ്ഥി​തി നി​ര​ന്ത​രം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ കാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ഇ​തി​നാ​യി ഈ ​വി​ഷ​യം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് കൈ​മാ​റാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കിം​വ​ദ​ന്തി​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​മെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ അ​റി​യാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചാ​ന​ലു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ നേ​ട​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ആ​രോ​ഗ്യ​വാ​ര്‍ത്ത​ക​ള്‍ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നും ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​വ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും പൗ​ര​ന്മാ​രോ​ടും താ​മ​സ​ക്കാ​രോ​ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    News Summary - Viral fever in Dhofar; Ministry of Health rejects social media propaganda
