Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസ​അ​ലി​ലെ...
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 12:10 PM IST

    സ​അ​ലി​ലെ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ അ​ക്ര​മ​വും ക​ലാ​പ​വും; 59 വി​ദേ​ശി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നാ​ടുക​ട​ത്താ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ്

    text_fields
    bookmark_border
    2025 ഡി​സം​ബ​ർ 25ന് ​വൈ​കു​ന്നേ​രം ദാ​ഖി​ലി​യ്യ ബി​ദ്ബി​ദ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ക്ര​മ​സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ലാ​ണ് വി​ധി
    സ​അ​ലി​ലെ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ അ​ക്ര​മ​വും ക​ലാ​പ​വും; 59 വി​ദേ​ശി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നാ​ടുക​ട​ത്താ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ്
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​ർ 25ന് ​ദാ​ഖി​ലി​യ്യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ബി​ദ്ബി​ദ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ സ​അ​ലി​ൽ ക​മ്പ​നി താ​മ​സ സ്ഥ​ല​ത്ത് ന​ട​ന്ന അ​ക്ര​മസം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി. പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രി​ൽ 59 ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി വി​വി​ധ കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്ക് ത​ട​വു ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച ബി​ദ്ബി​ദി​ലെ കോ​ട​തി, കു​റ്റ​ക്കാ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും വി​ധി​ച്ചു.

    പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​യും ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന​വും ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ആ​ളു​ക​ളെ കൂ​ട്ടം ചേ​രാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് (ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 123), പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭം​ഗം വ​രു​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ പ​​ത്തോ അ​തി​ല​ധി​ക​മോ പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക (ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 121), മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ സ്ഥാ​വ​ര- ജം​ഗ​മ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക (ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 367), വി​വ​ര സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പൊ​തു​ക്ര​മ​ത്തി​ന് ഹാ​നി​ക​ര​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും കൈ​വ​ശം വെ​ക്കു​ക​യും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക (സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​നി​യ​മം ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 19) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ കു​റ്റം.​അ​തേ​സ​മ​യം, കേ​സി​ൽ 23 പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി വെ​റു​തെ വി​ട്ടു.

    കു​റ്റ​ക്കാ​രെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കു ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 123 പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള കു​റ്റ​ത്തി​ന് മൂ​ന്ന് മാ​സം, ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 121 പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള കു​റ്റ​ത്തി​ന് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ക്ക് ആ​റു​മാ​സം, ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 367 പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള കു​റ്റ​ത്തി​ന് ഒ​രു വ​ർ​ഷം, സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​നി​യ​മം ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 19 പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള കു​റ്റ​ത്തി​ന് ഒ​രു വ​ർ​ഷം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ശി​ക്ഷ. സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​വ​ഴി കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നും ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം കു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ശി​ക്ഷ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം പ്ര​തി​ക​ളെ രാ​ജ്യ​ത്തുനിന്ന്​ സ്ഥി​ര​മാ​യി നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    2025 ഡി​സം​ബ​ർ 25ന് ​വൈ​കു​ന്നേ​രം ദാ​ഖി​ലി​യ്യ ബി​ദ്ബി​ദ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ സ​അ​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ക​മ്പ​നി​യു​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള താ​മ​സ​സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ന് സ​മീ​പം പ്ര​തി​ക​ൾ സം​ഘം ചേ​രു​ക​യും സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ക​ലാ​പാ​ഹ്വാ​നം ന​ട​ത്തു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ്രൊ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വാ​ദം.

    സം​ഭ​വ​മ​റി​ഞ്ഞ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​ച്ച​താ​യും ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും വ​സ്തു​ക്ക​ളും ന​ശി​പ്പി​ച്ച​താ​യും ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ബ​സു​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ വ​രു​ത്തി​യ​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. പി​രി​ഞ്ഞു​പോ​കാ​നും അ​ക്ര​മം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ദേ​ശം അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:companyriotsforeign workersViolenceOman
    News Summary - Violence and riots at company in Saal; 59 foreign workers ordered to be deported
    Similar News
    Next Story
    X