cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മ​സ്ക​ത്ത്​: തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി തു​ട​ർ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റി​ലെ സീ​ബ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ല്‍ താ​മ​സ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ല്‍ ഓ​ഫ് ലേ​ബ​ര്‍ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ലൈ​സ​ൻ​സ്​ നേ​ടാ​തെ വാ​ണി​ജ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യി. വീ​ടു​ക​ള്‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ർ വാ​ണി​ജ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ജൂ​ണി​ൽ 774 പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ആ​കെ 461 പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രി​ൽ 413 പേ​ര്‍ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്ക് പ​ക​രം മ​റ്റൊ​രാ​ള്‍ക്ക് വേ​ണ്ടി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​യി​രു​ന്നു. 13 പേ​ര്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജോ​ലി​ക്ക് പു​റ​മെ​യു​ള്ള പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു ചെ​യ്​​തി​രു​ന്ന​ത്. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള്‍ക്ക് വേ​ണ്ടി മാ​ത്രം നീ​ക്കി​വെ​ച്ച മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്ത 35 പേ​രും പി​ടി​യി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി തു​ട​രും. Show Full Article

Violation of labour law- The Ministry has made the examination more stringent