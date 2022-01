മൂന്നു​ മാസത്തിനിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്​ 886 കേസുകൾ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​സ്ക​ത്ത്​: ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്​​ത​ത്​ 886 മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ. കൃ​ഷി, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം, ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ടു​ത്തി​ടെ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യ​മു​ള്ള​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​റി​ൽ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തി​ന് 297 കേ​സു​ക​ളാ​ണ്​ എ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ലൈ​സ​ൻ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ 108 ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും ക​​ണ്ടെ​ത്തി. മ​റൈ​ൻ ഫി​ഷി​ങ്​ നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ​യും മ​റ്റും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന്​ 14 വി​ദേ​ശി​ക​​ളെ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്തു. വ്യ​ത്യ​സ്ത കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി ബോ​ട്ടു​ക​ൾ, എ​ൻ​ജി​നു​ക​ൾ, വ​ല​ക​ൾ, ട്രാ​ക്കി​ങ്​ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റു മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 279 ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. 3739.3 കി​ലോ​ഗ്രം മ​ത്സ്യം ക​ണ്ടു കെ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

ന​വം​ബ​റി​ൽ 317 കേ​സു​ക​ളാ​ണ്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 45 വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്തു. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ലൈ​സ​ൻ​സ്​ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ തെ​റ്റി​ച്ച​തി​ന്​ 208 കേ​സു​ക​ളും എ​ടു​ത്തു. ബോ​ട്ടു​ക​ൾ, എ​ൻ​ജി​നു​ക​ൾ, വ​ല​ക​ൾ, മ​റ്റു മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 207 ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. ആ​കെ 276.7 കി​ലോ​ഗ്രാം മ​ത്സ്യം ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ 272 കേ​സു​ക​ളാ​ണ്​ എ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 46 വി​ദേ​ശി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ്​ വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഫി​ഷ​റീ​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ടീം ​അ​ടു​ത്തി​ടെ എ​ടു​ത്തു​​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​നു​വ​രി 18ന്​ ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഫി​ഷ​റീ​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ടീം ​നി​ര​വ​ധി മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച​തി​നും അ​ന​ധി​കൃ​ത വ​ല ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​നും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്​​തി​രു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി 10ന്​ ​അ​ൽ വു​സ്ത ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ മാ​ഹൗ​ട്ടി​ലെ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ 14 അ​ന​ധി​കൃ​ത വ​ല​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് മാ​ഹൗ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ്​​സ്​​റ്റേ​ഷ‍ന്‍റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. നി​രോ​ധ​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ചെ​മ്മീ​ൻ പി​ടി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡി​സം​ബ​ർ 26ന് ​ദോ​ഫാ​റി​ലെ ധ​ൽ​കു​ട്ട് വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ നി​രോ​ധി​ത കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ചെ​മ്മീ​നു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ച​തി​ന്​ ര​ണ്ടു​​​​പേ​രെ​യാ​ണ്​ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത​ത്. കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് പൊ​ലീ​സ്, ദോ​ഫാ​റി​ലെ ഫി​ഷ​റീ​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ടീ​മു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ ഇ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​ത്.​ ചെ​മ്മീ​നു​ക​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ക​യും ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 22ന് ​അ​ൽ വു​സ്ത​യി​ലെ ഫി​ഷ​റീ​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ടീം ​ദു​കം വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്നു മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടു​ക​ളും അ​ന​ധി​കൃ​ത വ​ല​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. 20ന് ​ഹ​ലാ​നി​യ​ത്ത് ദ്വീ​പി​ന് സ​മീ​പം അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത വ​ല ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട അ​ഞ്ചു ബോ​ട്ടു​ക​ളും ദോ​ഫാ​റി​ലെ ഫി​ഷ​റീ​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ടീം ​പി​ടി​കൂ​ടി. ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ 31വ​രെ ചെ​മ്മീ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ചെ​മ്മീ​നു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ജ​ന​ന കാ​ല​യ​ള​വും വ​ള​ർ​ച്ച​യും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ ഈ ​മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന നി​യ​മം എ​ല്ലാ​വ​രും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടു​ക​ളെ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​തി​ന് ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി Show Full Article

Violation of fishing law: 886 cases were registered during the three months