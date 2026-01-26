Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 12:27 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 12:27 PM IST

    ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മലം​ഘ​നം

    ബു​റൈ​മി​യി​ൽ സ്ഥാ​പ​നം അ​ട​പ്പി​ച്ചു; 600 റി​യാ​ൽ പി​ഴ
    ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മലം​ഘ​നം
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ബു​റൈ​മി​യി​ലെ ഒ​രു നി​ർ​മാ​ണ -ഡെ​ക്ക​റേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പ​നം ആ​റ് മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് അ​ട​ച്ചി​ടാ​നും 600 ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ പി​ഴ ചു​മ​ത്താ​നും ബു​റൈ​മി പ്രാ​ഥ​മി​ക കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. സി​വി​ൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ബു​റൈ​മി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ (സി.​പി.​എ) വ​കു​പ്പി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വ് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. മു​ൻ​കൂ​ർ ക​രാ​റും ത​യാ​റാ​ക്കി പ​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടും നി​ർ​മാ​ണ​വും പെ​യി​ന്റി​ങ് ജോ​ലി​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സ്ഥാ​പ​നം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​തി.

    പ്ര​ശ്നം സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​താ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ട്, ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്ക​കം ജോ​ലി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​മെ​ന്ന രേ​ഖാ​മൂ​ല​മു​ള്ള ഉ​റ​പ്പും സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തും പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല. തു​ട​ര്‍ ഫോ​ളോ-​അ​പ്പു​ക​ള്‍ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ കേ​സ് കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ, സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ സ്ഥാ​പ​നം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​ത് ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ (ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​മ്പ​ർ 66/2014) 20, 23 വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് സി.​പി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ചാ​ന​ലു​ക​ൾ വ​ഴി പ​രാ​തി​ക​ൾ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

