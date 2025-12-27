Begin typing your search above and press return to search.
    ശൈ​ത്യ​കാ​ല വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ; തും​റൈ​ത്തി​ൽ ഒ​ട്ട​ക സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​രം

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ; തും​റൈ​ത്തി​ൽ ഒ​ട്ട​ക സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​രം
    ദോ​ഫാ​റി​ലെ തും​റൈ​ത്തി​ലെ ഒ​ട്ട​ക സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​ര​വേ​ദി

    സ​ലാ​ല: ഒ​മാ​നി​ൽ മ​ഞ്ഞു​കാ​ല​മാ​യതോ​ടെ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ര​മ്പ​ര്യ വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഘോ​ഷം. ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ തും​റൈ​ത്ത് വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക ഒ​ട്ട​ക ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​ട്ട​ക സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പാ​ൽ ക​റ​ക്ക​ൽ, സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​രം, മ​ത്സ​ര ഓ​ട്ടം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഉ​ത്സ​വം തും​റൈ​ത്ത് വാ​ലി ഓ​ഫി​സി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഒ​ട്ട​ക ഉ​ട​മ​ക​ളും വ​ള​ർ​ത്തു​കാ​രും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ 26ാം പ​തി​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. ഒ​മാ​നി ഒ​ട്ട​ക സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​റു റൗ​ണ്ടു​ക​ളും മ​ജാ​ഹിം ഒ​ട്ട​ക സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​റു റൗ​ണ്ടു​ക​ളും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഒ​ട്ട​ക സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​റു റൗ​ണ്ടു​ക​ളും ന​ട​ക്കും. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ, ഒ​മാ​നി ഒ​ട്ട​ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നാ​യി ര​ണ്ട് റൗ​ണ്ടു​ക​ളും മ​ജാ​ഹിം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നാ​യി ര​ണ്ട് റൗ​ണ്ടു​ക​ളും പ്ര​ത്യേ​കം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​രോ റൗ​ണ്ടി​ലും ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പ​ത്താം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കും.

    ഇ​തി​നി​ടെ, പാ​ൽ ക​റ​ക്ക​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നി ഒ​ട്ട​ക വി​ഭാ​ഗം, മ​ജാ​ഹിം വി​ഭാ​ഗം, ധ​റൈ​ബ് വി​ഭാ​ഗം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മൂ​ന്ന് വീ​തം റൗ​ണ്ടു​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി മൂ​ന്ന് ച​ല​ഞ്ച് റൗ​ണ്ടു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​രോ റൗ​ണ്ടി​ലും ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പ​ത്താം സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രെ നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കും.

    News Summary - Villages in winter fun; Camel beauty contest in Tumrai
