Madhyamam
    Oman
    26 Sept 2025 11:30 AM IST
    date_range 26 Sept 2025 11:30 AM IST

    ടി​ക് ടോ​ക്കി​ൽ പൊ​തു​ധാ​ർ​മി​ക​ത​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ വി​ഡി​യോ; പ്ര​തി​ക്ക് ത​ട​വും പി​ഴ​യും

    ടി​ക് ടോ​ക്കി​ൽ പൊ​തു​ധാ​ർ​മി​ക​ത​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ വി​ഡി​യോ; പ്ര​തി​ക്ക് ത​ട​വും പി​ഴ​യും
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: പൊ​തു​ധാ​ർ​മി​ക​ത​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ​ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ളെ ഒ​മാ​ൻ കോ​ട​തി ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ചു. ഫോ​ൺ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ‘വി​വ​ര ശൃം​ഖ​ല ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത​തി​ന്’ മ​ഹ്ദി ബി​ൻ ഒ​മ്രാ​ൻ ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് എ​ന്ന​യാ​ളെ​യാ​ണ് ​കോ​ട​തി ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ അ​പ​മാ​നി​ച്ച​തി​ന് ഒ​രു വ​ർ​ഷം ത​ട​വി​നും 1000 റി​യാ​ൽ പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​നു​മാ​ണ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​തെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​യാ​ളു​ടെ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കും. പൊ​തു​ധാ​ർ​മി​ക​ത, ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഒ​മാ​നി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​ത്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളും പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ട​ങ്ങി​യ വി​ഡി​യോ ക്ലി​പ്പു​ക​ൾ ഇ​യാ​ൾ ടി​ക് ടോ​ക്കി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

