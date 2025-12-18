Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightവ​യ​ലാ​ർ സ്മൃ​തി...
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 10:34 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 10:34 AM IST

    വ​യ​ലാ​ർ സ്മൃ​തി കാ​വ്യ​സ​ന്ധ്യ ശ​നി​യാ​ഴ്ച സു​ഹാ​റി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും

    text_fields
    bookmark_border
    വ​യ​ലാ​ർ സ്മൃ​തി കാ​വ്യ​സ​ന്ധ്യ ശ​നി​യാ​ഴ്ച സു​ഹാ​റി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും
    cancel
    Listen to this Article

    സു​ഹാ​ർ: സോ​ഹാ​ർ ലി​റ്റ​റ​റി ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ത്തെ മെ​ഗാ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ ‘വ​യ​ലാ​ർ​സ്മൃ​തി കാ​വ്യ​സ​ന്ധ്യ’ ശ​നി​യാ​ഴ്ച സു​ഹാ​ർ പാം ​ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ക്ലാ​സി​ക് വി​ല്ലാ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കാ​വ്യ​സ​ന്ധ്യ ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി വ​യ​ലാ​റി​ന്റെ മ​ക​നും ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വും ക​വി​യു​മാ​യ വ​യ​ലാ​ർ ശ​ര​ത്ച​ന്ദ്ര വ​ർ​മ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    അ​ന്നേ​ദി​വ​സം ന​ട​ക്കു​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​നു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന​ക്ക് സോ​ഹാ​ർ ലി​റ്റ​റ​റി ഫോ​റം ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​ഥ​മ ‘സു​വ​ർ​ണ തൂ​ലി​ക’ പു​ര​സ്‌​കാ​രം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സ​മ്മാ​നി​ക്കും.

    ച​ന്തു മി​റോ​ഷി​ന്റെ ഇ​ട​യ്ക്ക​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ വ​യ​ലാ​ർ ക​വി​താ​പാ​രാ​യ​ണ മ​ത്സ​ര​വും അ​നു​ബ​ന്ധ നൃ​ത്ത​ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് മ​റ്റ് മു​ഖ്യ പ​രി​പാ​ടി​യെ​ന്ന് ലി​റ്റ​റ​റി ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​ആ​ർ.​പി. വ​ള്ളി​കു​ന്നം പ​റ​ഞ്ഞു.

    50 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും വ​യ​ലാ​റി​ന്റെ വ​രി​ക​ളി​ലെ മാ​ധു​ര്യം ഇ​ന്നും അ​തേ തീ​വ്ര​ത​യി​ൽ ഒ​രു ഗൃ​ഹാ​തു​ര​മാ​യി മ​ല​യാ​ളി​മ​ന​സ്സി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ സ്നേ​ഹ​ഭ​രി​ത​മാ​യ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ് ഈ ​സ്മ​ര​ണാ​ഞ്ജ​ലി​യെ​ന്ന് ലി​റ്റ​റ​റി ഫോ​റം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 3.30ന് ​പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കും. ​പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Vialar Smriti Poetry Evening to begin in Suhar on Saturday
    Similar News
    Next Story
    X