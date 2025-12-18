വയലാർ സ്മൃതി കാവ്യസന്ധ്യ ശനിയാഴ്ച സുഹാറിൽ അരങ്ങേറുംtext_fields
സുഹാർ: സോഹാർ ലിറ്റററി ഫോറത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മെഗാ സാംസ്കാരിക പരിപാടിയായ ‘വയലാർസ്മൃതി കാവ്യസന്ധ്യ’ ശനിയാഴ്ച സുഹാർ പാം ഗാർഡൻ ക്ലാസിക് വില്ലാ ഹാളിൽ നടക്കും. വിപുലമായ പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ എല്ലാം പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. കാവ്യസന്ധ്യ ചടങ്ങിന്റെ മുഖ്യാതിഥിയായി വയലാറിന്റെ മകനും ഗാനരചയിതാവും കവിയുമായ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്ര വർമ പങ്കെടുക്കും.
അന്നേദിവസം നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള സമഗ്ര സംഭാവനക്ക് സോഹാർ ലിറ്റററി ഫോറം നൽകുന്ന പ്രഥമ ‘സുവർണ തൂലിക’ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിക്കും.
ചന്തു മിറോഷിന്റെ ഇടയ്ക്കയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വയലാർ കവിതാപാരായണ മത്സരവും അനുബന്ധ നൃത്തശിൽപങ്ങളുമാണ് മറ്റ് മുഖ്യ പരിപാടിയെന്ന് ലിറ്റററി ഫോറം പ്രസിഡന്റ് കെ.ആർ.പി. വള്ളികുന്നം പറഞ്ഞു.
50 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വയലാറിന്റെ വരികളിലെ മാധുര്യം ഇന്നും അതേ തീവ്രതയിൽ ഒരു ഗൃഹാതുരമായി മലയാളിമനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ സ്നേഹഭരിതമായ ഓർമപ്പെടുത്തലാണ് ഈ സ്മരണാഞ്ജലിയെന്ന് ലിറ്റററി ഫോറം പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 3.30ന് പരിപാടി ആരംഭിക്കും. പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register