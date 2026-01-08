Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 8 Jan 2026 9:30 AM IST
    date_range 8 Jan 2026 9:30 AM IST

    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ എം​ബ​സി തു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ച് വെ​ന​ിസ്വേ​ല

    ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​യു​മാ​യി വെ​നി​സ്വേ​ല വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഇ​വാ​ൻ ഗി​ൽ പി​ന്റോ ടെ​ലി​ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി
    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ എം​ബ​സി തു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ച് വെ​ന​ിസ്വേ​ല
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നു​മാ​യി ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​സ്ക​ത്തി​ൽ എം​ബ​സി തു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ച് വെ​ന​ിസ്വേ​ല. ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​യു​മാ​യി വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​ടെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഇ​വാ​ൻ ഗി​ൽ പി​ന്റോ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ടെ​ലി​ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥി​ര​ത​യെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി, മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ സ്ഥി​രം എം​ബ​സി തു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​ടെ നീ​ക്ക​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ക​യും വ്യാ​പാ​ര-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ടെ​ലി​ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു. രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, അ​ഖ​ണ്ഡ​ത എ​ന്നി​വ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തെ മാ​നി​ക്കു​ക​യും സം​വാ​ദ​വും ന​യ​ത​ന്ത്ര​വും പി​ന്തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഇ​രു​പ​ക്ഷ​ത്തെ​യും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​മാ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ മ​ന്ത്രി ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തോ​ടു​ള്ള പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ വി​ദേ​ശ​ന​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന് വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ സ​മീ​പ​കാ​ല സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ എ​ല്ലാ പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളും പ​ര​മാ​വ​ധി നി​യ​ന്ത്ര​ണം പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, കൂ​ടു​ത​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി സ​മ​വാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ നി​ല​പാ​ട്. വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത, സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ ന്യാ​യ​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വേ​ണ്ട​തെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

