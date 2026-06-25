‘വേനൽ തുമ്പികൾ’ അവധിക്കാല ക്യാമ്പ് നാളെ മുതൽ

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Posted Ondate_range 25 Jun 2026 8:55 AM IST
Updated Ondate_range 25 Jun 2026 8:55 AM IST
‘വേനൽ തുമ്പികൾ’ അവധിക്കാല ക്യാമ്പ് നാളെ മുതൽtext_fields
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News Summary - 'Venal Thumpikal' holiday camp starts tomorrow
മസ്കത്ത്: ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ്ബ് ഒമാൻ-കേരളവിഭാഗത്തിൻ്റെ ‘വേനൽ തുമ്പികൾ ക്യാമ്പ്’ അവധിക്കാല ക്യാമ്പ് ജൂൺ 26, 27 ജൂലൈ മൂന്ന്, നാല് തീയതികളിലായി ദാർസൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ് ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിക്കും.
രാവിലെ ഒമ്പതു മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെയാണ് ക്യാമ്പ്. രണ്ടാം ക്ലാസുമുതല് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായുള്ള ക്യാമ്പിൽ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ ക്ലാസുകൾ നയിക്കും.
കുട്ടികളുടെ സർഗവാസനകൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് അവയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും സാമൂഹികമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയുമാണ് ക്യാമ്പിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്.
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