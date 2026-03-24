    date_range 24 March 2026 5:04 PM IST
    date_range 24 March 2026 5:04 PM IST

    ഒമാനിലെ ബൗഷറിലും ദാങ്കിലും വാഹനങ്ങൾ വാദിയിൽ കുത്തൊഴുക്കിൽ കുടുങ്ങി; അഞ്ചു പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

    ബൗഷറിൽ രണ്ടു പേരെയും ദാങ്കിൽ മൂന്നുപേരെയുമാണ് രക്ഷിച്ചത്
    മസ്‌കത്ത്: കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും കെടുതിയും തുടരുന്ന ഒമാനിൽ രണ്ടിടത്ത് വാദിയിൽ വെള്ളത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽപെട്ട് വാഹനത്തിൽ കുടുങ്ങിയ അഞ്ചുപേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. മസ്കത്ത് ഗവർണറേറ്റിലെ ബൗഷറിലും ദാഹിറ ഗവർണറേറ്റിലെ ദാങ്കിലും തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് അപകടം. ബൗഷറിൽ വാദിയിൽ കുടുങ്ങിയ വാഹനത്തിൽ രണ്ടുപേരാണുണ്ടായിരുന്നത്.

    ദാങ്ക് വിലായത്തിൽ വാദിയിൽ കുടുങ്ങിയ വാഹനത്തിൽ മൂന്നുപേരും അകപ്പെടുകയായിരുന്നു. രണ്ടുസംഭവങ്ങളിലും സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് അതോറിറ്റിയുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തകരെത്തി അപകടത്തിൽപെട്ടവരെ കരക്കെത്തിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായും എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    TAGS:Gulf Newsomannewsflash floodHeavy RainCivil Defense and Ambulance Authority
    News Summary - Vehicles stuck in flash floods in Bousher and Dank, Oman; five rescued
