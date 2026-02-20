Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Feb 2026 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 11:32 AM IST

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ഇ​ടി​ച്ചു​ക​ട​ന്ന വാ​ഹ​നം പി​ടി​കൂ​ടി; ഡ്രൈ​വ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ഇ​ടി​ച്ചു​ക​ട​ന്ന വാ​ഹ​നം പി​ടി​കൂ​ടി; ഡ്രൈ​വ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ വാ​ഹ​ന​മി​ടി​ച്ച ശേ​ഷം സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് വാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ ഏ​ഷ്യ​ൻ പൗ​ര​നെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ആ​ർ.​ഒ.​പി അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Vehicle that hit and killed girl seized; driver arrested
