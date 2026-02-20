Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 20 Feb 2026 11:32 AM IST
Updated Ondate_range 20 Feb 2026 11:32 AM IST
പെൺകുട്ടിയെ ഇടിച്ചുകടന്ന വാഹനം പിടികൂടി; ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
News Summary - Vehicle that hit and killed girl seized; driver arrested
മസ്കത്ത്: പെൺകുട്ടിയെ വാഹനമിടിച്ച ശേഷം സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് വാഹനവുമായി കടന്നുകളഞ്ഞ ഏഷ്യൻ പൗരനെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
മസ്കത്ത് ഗവർണറേറ്റിൽ നടന്ന അപകടത്തിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് പരിക്കേറ്റതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പിടിയിലായ പ്രതിക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായി ആർ.ഒ.പി അറിയിച്ചു.
