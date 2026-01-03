Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 11:22 AM IST

    ഒ​മാ​നി​ൽ വാ​ഹ​ന ഓ​റ​ഞ്ച് കാ​ർ​ഡ് ഫീ​സ് ഒ​രു റി​യാ​ലാ​ക്കി കു​റ​ച്ചു; ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ

    ഒ​മാ​നി​ൽ വാ​ഹ​ന ഓ​റ​ഞ്ച് കാ​ർ​ഡ് ഫീ​സ് ഒ​രു റി​യാ​ലാ​ക്കി കു​റ​ച്ചു; ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ
    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ക്കാ​ൻ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഓ​റ​ഞ്ച് കാ​ർ​ഡ് മോ​ട്ടോ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഫീ​സ് ര​ണ്ടു റി​യാ​ലി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​രു ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലാ​ക്കി കു​റ​ക്കാ​ൻ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളോ​ട് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ഈ ​തീ​രു​മാ​നം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നു.

    പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യും, പോ​ളി​സി ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ന്യാ​യ​മാ​യ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​മാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്നും, ഒ​മാ​നി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​ര​ത്തെ ഇ​തു ബാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും ഭ​ര​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ, ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ യാ​ത്ര ന​ട​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് രേ​ഖ​യാ​ണ് ഓ​റ​ഞ്ച് കാ​ർ​ഡ്. തേ​ർ​ഡ് പാ​ർ​ട്ടി ബാ​ധ്യ​ത ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യും വി​ദേ​ശ​യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് ഓ​റ​ഞ്ച് കാ​ർ​ഡ്. ജ​ന​റ​ൽ അ​റ​ബ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (ജി.​എ.​ഐ.​എ​ഫ്) ക​രാ​റി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഒ​മാ​നി​ൽ നി​ന്ന് ക​ര​മാ​ർ​ഗം യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഓ​റ​ഞ്ച് കാ​ർ​ഡ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്നും എ​ഫ്‌.​എ​സ്.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Oman NewsJanuarygulf news malayalam
    News Summary - Vehicle Orange Card fee reduced to one riyal in Oman; effective from January 1
