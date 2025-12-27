Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right‘വ​യ​ലാ​ർ സ്മൃ​തി...
    Oman
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 12:46 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 12:46 PM IST

    ‘വ​യ​ലാ​ർ സ്മൃ​തി കാ​വ്യ​സ​ന്ധ്യ’ സു​ഹാ​റി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സോ​ഹാ​ർ ലി​റ്റ​റ​റി ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ഥ​മ ‘സു​വ​ർ​ണ തൂ​ലി​ക’ അ​വാ​ർ​ഡ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ വ​യ​ലാ​ർ ശ​ര​ത്ച​ന്ദ്ര​വ​ർ​മ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി
    ‘വ​യ​ലാ​ർ സ്മൃ​തി കാ​വ്യ​സ​ന്ധ്യ’ സു​ഹാ​റി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    സോ​ഹാ​ർ ലി​റ്റ​റ​റി ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ശ​ര​ത്ച​ന്ദ്ര​വ​ർ​മ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    സു​ഹാ​ർ: വ​യ​ലാ​ർ രാ​മ​വ​ർ​മ​യു​ടെ ക​വി​ത​ക​ളെ ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി 'വ​യ​ലാ​ർ സ്മൃ​തി കാ​വ്യ​സ​ന്ധ്യ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​വി​താ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​വും സു​ഹാ​ർ പാം ​ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ക്ലാ​സി​ക് വി​ല്ലാ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ലെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി വ​യ​ലാ​റി​ന്റെ മ​ക​നും പ്ര​ശ​സ്ത മ​ല​യാ​ള ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വും ക​വി​യു​മാ​യ വ​യ​ലാ​ർ ശ​ര​ത്ച​ന്ദ്ര​വ​ർ​മ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സോ​ഹാ​ർ ലി​റ്റ​ററി ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ഥ​മ സു​വ​ർ​ണ തൂ​ലി​ക അ​വാ​ർ​ഡും കാ​ഷ് പ്രൈ​സും ശ​ര​ത്ച​ന്ദ്ര​വ​ർ​മ​ക്ക് പ്ര​മു​ഖ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ കെ.​ആ​ർ.​പി വ​ള്ളി​കു​ന്നം വേ​ദി​യി​ൽ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ശ​ര​ത്ച​ന്ദ്ര​വ​ർ​മ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.​

    വ​യ​ലാ​ർ പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ആ​ലാ​പ​ന​വും വ​യ​ലാ​ർ ക​വി​ത​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഒ​രു​ക്കി​യ നൃ​ത്ത​ശി​ൽ​പ​വും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി. സാ​ഹി​ത്യ​വും സം​ഗീ​ത​വും നൃ​ത്ത​വും ഒ​രു​മി​ച്ചു ചേ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ദൃ​ശ്യ ശ്രാ​വ്യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി.

    കെ.​ആ​ർ.​പി. വ​ള്ളി​ക്കു​ന്നം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​റോ​യി പി. ​വീ​ട്ടി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മ​നോ​ജ് കു​മാ​ർ, രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ താ​നൂ​ർ, ഡോ​ക്ട​ർ. ഗി​രീ​ഷ്നാ​വാ​ത്ത്, സ​ജീ​ഷ് ജി. ​ശ​ങ്ക​ർ വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​ർ, ഹ​രി​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ച​ന്തു മി​റോ​ഷി​ന്റെ ഇ​ട​ക്ക​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​വി​താ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നി​ര​വ​ധി മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ (യ​ഥ​ാക്ര​മം ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ) : സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം- അ​ഭി​ജി​ത്ത് നാ​രാ​യ​ൻ കെ.​എം, മോ​ഹ​ൻ​രാ​ജ് മേ​ള​ത്ത്, വി​ഷ്ണു ശ്രീ​കു​മാ​ർ. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം- സ​യാ​ൻ സ​ന്ദേ​ശ്, ആ​ര​വ് ധ​നി​ൽ, ദി​യ ആ​ർ നാ​യ​ർ. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വ​യ​ലാ​ർ ശ​ര​ത്ച​ന്ദ്ര​വ​ർ​മ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ട്രോ​ഫി​യും കാ​ഷ് പ്രൈ​സും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. സി.​കെ. സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജി​മ്മി സാ​മു​വ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വ​യ​ലാ​ർ രാ​മ​വ​ർ​മ​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സാ​ഹി​ത്യ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്‌​ത ഈ ​സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഗ​മം ഏ​റെ പ്ര​ശം​സ നേ​ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:awardsOman Newssuhargulf news malayalam
    News Summary - ‘Vayalar Smriti Poetry Evening’ concludes in Suhar
    Similar News
    Next Story
    X