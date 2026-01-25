Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 11:55 AM IST

    പാ​ട്ടി​ൻ താ​ള​ത്തി​ൽ വൈ​ബാ​യി സ​ലാ​ല

    സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ പാ​ട്ടുമ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ന്തി​മഫ​ല​ത്തി​ന് സ​സ്​​പെ​ൻ​സ് കാ​ത്തി​രി​പ്പ്
    പാ​ട്ടി​ൻ താ​ള​ത്തി​ൽ വൈ​ബാ​യി സ​ലാ​ല
    ഹാർമോണിയസ് കേരള സീസൺ സിക്സിന് മുന്നോടിയായി വെള്ളിയാഴ്ച അൽ വാദി ലുലു ഹൈപർ മാർക്കറ്റിൽ നടന്ന റോഡ്ഷോയിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ

    ഡയാന ഹമീദ്

    സ​ലാ​ല: മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ നെ​ഞ്ചേ​റ്റി​യ പ്രി​യ ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ മ​ത്സ​രം അ​ര​ങ്ങു ത​ക​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ പാ​ട്ടി​​ൻ താ​ള​ത്തി​ല​ലി​ഞ്ഞ് സ​ലാ​ല. ജ​നു​വ​രി 30ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് സ​ലാ​ല അ​ൽ മ​റൂ​ജ്​ ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​വും മി ​ഫ്ര​ണ്ടും ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ​ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ്​ കേ​ര​ള’​യു​ടെ ആ​റാം എ​ഡി​ഷ​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ൽ വാ​ദി ലു​ലു ഹൈ​പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ മ​ത്സ​രം അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്.

    മെ​ല​ഡി​യും സെ​മി ക്ലാ​സി​ക്ക​ലും പി​റ​ന്ന ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ലെ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി പ​ത്തു​പേ​ർ അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്. എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​ർ പാ​ടി ഹി​റ്റാ​യ പാ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ വേ​ദി​യി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. പ​വി​ത്രം സി​നി​മ​യി​ലെ ‘വാ​ലി​ൽ​മേ​ൽ പൂ​വും വാ​ലി​ട്ടെ​ഴു​തി​യ വേ​ൽ​മു​ന​ക​ണ്ണു​മാ​യി..’ എ​ന്ന ഒ.​എ​ൻ.​വി കു​റു​പ്പി​ന്റെ അ​പൂ​ർ​വ ഗാ​ന​മാ​ണ് ജൂ​നി​യ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ നി​യ​തി ന​മ്പ്യാ​ർ പാ​ടി​യ​ത്. ‘ക​ണ്ടു ഞാ​ൻ മി​ഴി​ക​ളി​ൽ..’ പാ​ട്ടു​മാ​യി റൈ​ഹാ​നും ‘നി​ലാ​വി​ന്റെ നീ​ല ഭ​സ്മ കു​റി​യ​ണി​ഞ്ഞ​വ​ളേ...’ എ​ന്ന ഗാ​ന​വു​മാ​യി മാ​ള​വി​ക​യും മ​റ്റു ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വ​ഫ, മീ​ര എ​ന്നി​വ​രും വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി.

    സീ​നി​യ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ അ​ഥ​ർ​വം സി​നി​മ​യി​ലെ ‘പൂ​വാ​യ് വി​രി​ഞ്ഞു...​പൂ​ന്തേ​ൻ കി​നി​ഞ്ഞു..’ പാ​ട്ടു​മാ​യി ഷാ​സി​യ​യും ‘സ​മ​യ​മി​ത​പൂ​ർ​വ സാ​യാ​ഹ്നം..’ പാ​ടി ദേ​വി​ക മോ​ഹ​നും ഹ​ർ​ഷ​യും ‘ക​ണ്ടു ഞാ​ൻ മി​ഴി​ക​ളി​ൽ..’ എ​ന്ന ഹി​റ്റ് ഗാ​ന​വു​മാ​യി ആ​ദി​ത്യ​യും ‘ച​ന്ദ​ന​മ​ണി സ​ന്ധ്യ​ക​ളു​ടെ..’ എ​ന്ന ഫാ​സ്റ്റ് ന​മ്പ​റു​മാ​യി ശ്രീ​റാ​മും കാ​ണി​ക​ളെ കൈ​യി​ലെ​ടു​ത്തു. അ​ന്തി​മ ​വി​ജ​യി​ക​ളെ ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള സീ​സ​ൺ സി​ക്സി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ റോ​ഡ്ഷോ ന​യി​ച്ച ന​ടി ഡ​യാ​ന ഹ​മീ​ദ് ത​ന്റെ അ​വ​ത​ര​ണ മി​ക​വ് സ​ലാ​ല​യു​ടെ മ​ണ്ണി​ലും തെ​ളി​യി​ച്ചു. റോ​ഡ്ഷോ​യി​ൽ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഫ​ൺ ആ​ക്ടി​വി​റ്റി​ക​ളി​ലും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ​തോ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ മു​ത​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ കൈ ​നി​റ​യെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. ബാ​ല താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗം​ഭീ​ര ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ജ​നു​വ​രി 30ന് ​സ​ലാ​ല​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന ഹാ​ർ​മോ​ണ​ലി​സ് കേ​ര​ള മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റി​ൽ ന​ടി ഭാ​വ​ന മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​വും. ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി ഗാ​ന രം​ഗ​ത്ത് എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ നാ​ൽ​പ​താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ആ​ദ​ര​മാ​യി ‘മ​ധു​മ​യ​മാ​യ് പാ​ടാം’ എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി, മെ​ന്റ​ലി​സ്റ്റ് ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​റി​ന്റെ ഷോ ​തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഗാ​യ​ക​രാ​യ നി​ത്യാ മാ​മ്മ​ൻ, ശി​ഖ, മി​യ​ക്കു​ട്ടി, അ​ശ്വി​ൻ വി​ജ​യ​ൻ, ജാ​സിം ജ​മാ​ൽ, റ​ഹ്മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പാ​ട്ടി​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യി​ൽ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ സ​ലാ​ല​യി​ൽ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ര തീ​ർ​ക്കും.ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ്, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, സീ ​പേ​ൾ​സ്‌ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മു​ഖ്യ പ്രാ​യോ​ജ​ക​ർ. കൂ​ടാ​തെ, ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്, സാ​യ് ഡി​റ്റ​ർ​ജ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​വും.

