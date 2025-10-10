Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വി ​ഇ​ല​വ​ന്‍ ഡ​ബി​ള്‍സ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണ്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    വി ​ഇ​ല​വ​ന്‍ ഡ​ബി​ള്‍സ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണ്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    വി ​ഇ​ല​വ​ന്‍ ഡ​ബി​ള്‍സ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണ്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ സം​ഘാ​ട​ക​രോ​ടൊ​പ്പം

    സു​ഹാ​ര്‍: ഫ​ല​ജി​യ​ന്‍സ് ക്ല​ബു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഫ​ല​ജി​യ​ന്‍സ് ഇ​ന്‍ഡോ​ര്‍ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണ്‍ കോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ ന​ട​ന്ന വി ​ഇ​ല​വ​ന്‍ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണ്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു. മെ​ന്‍സ് ഡ​ബി​ള്‍സ് എ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ബാ​ല- മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഖ്യം കി​രീ​ടം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്ക് ട്രോ​ഫി​യും സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും 100 റി​യാ​ലും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. റ​ണ്ണ​റ​പ്പു​ക​ളാ​യ അ​ന്‍ഷാ​ദ്- ബേ​സി​ല്‍ ജോ​ടി​ക്ക് ട്രോ​ഫി​യും സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും 60 റി​യാ​ലും ന​ൽ​കി. മെ​ന്‍സ് ഡ​ബി​ള്‍സ് ബി ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഫ​റാ​സ്-​പു​കൈ​വ​ന്‍ സ​ഖ്യം വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. ട്രോ​ഫി​യും 60 റി​യാ​ലും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. അ​ജു-​ജെ​ഫി​ന്‍ ടീം ​റ​ണ്ണ​റ​പ്പു​ക​ളാ​യി. ട്രോ​ഫി​യും സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും 30 റി​യാ​ലും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    എ ​കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യി ബേ​സി​ലി​നെ​യും ബി ​കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യി ജെ​ഫി​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. യു​വ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക്ക് റി​ഷ​ബ്, നി​ഷാ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ര്‍ഹ​രാ​യി. ഇ​ഹ്തീ​ഷാം, രാ​ജേ​ഷ്, ഷാ​ന​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ട്രോ​ഫി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ സി​റാ​ജ്, യൂ​നി​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    News Summary - V-XI Doubles Badminton Tournament concludes
