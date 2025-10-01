Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 11:35 AM IST

    വി ​ഇ​ല​വ​ന്‍ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണ്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച

    വി ​ഇ​ല​വ​ന്‍ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണ്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച
    സു​ഹാ​ര്‍: ഫ​ല​ജി​ലെ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണ്‍ പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ വി ​ഇ​ല​വ​ന്‍ പു​രു​ഷ​ന്മാ​ര്‍ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യു​ള്ള ഡ​ബ്ള്‍സ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണ്‍ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി മു​ത​ല്‍ ഫ​ല​ജി​ലെ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണ്‍ ക്ല​ബാ​യ ഫ​ലേ​ജി​യ​ന്‍സി​ന്റെ ഇ​ന്‍ഡോ​ര്‍ കോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് വൈ​കി​ട്ട് ഫൈ​ന​ല്‍ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടെ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍ താ​ര​ങ്ങ​ള്‍ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. പ്രീ​മി​യ​ര്‍ ക​ളി​ക്കാ​ര്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന ‘എ’ ​കാ​റ്റ​ഗ​റി മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള ‘ബി’ ​കാ​റ്റ​ഗ​റി എ​ന്നീ ര​ണ്ട് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ക. മി​ക​ച്ച സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യും ട്രോ​ഫി​ക​ളു​മാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ഫ​ലേ​ജി​യ​ന്‍സ് ക്ല​ബ്ബി​ല്‍നി​ന്നും തോ​മ​സ് മാ​വേ​ലി, യൂ​നു​സ്, സി​റാ​ജ്, എ​ന്നി​വ​രും വി ​ഇ​ല​വ​ന്‍ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ അ​നൂ​പ്, ഷാ​ഹു​ല്‍, സു​ബീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കും.

    TAGS:badminton tournamentFriday
