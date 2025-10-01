വി ഇലവന് ബാഡ്മിന്റണ് ടൂര്ണമെന്റ് വെള്ളിയാഴ്ചtext_fields
സുഹാര്: ഫലജിലെ ബാഡ്മിന്റണ് പ്രേമികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ വി ഇലവന് പുരുഷന്മാര്ക്ക് മാത്രമായുള്ള ഡബ്ള്സ് ബാഡ്മിന്റണ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല് ഫലജിലെ ബാഡ്മിന്റണ് ക്ലബായ ഫലേജിയന്സിന്റെ ഇന്ഡോര് കോര്ട്ടില് നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ് വൈകിട്ട് ഫൈനല് മത്സരങ്ങളോടെ അവസാനിക്കുമെന്ന് സംഘാടകര് അറിയിച്ചു.
മസ്കത്തിൽനിന്നുൾപ്പെടെ ഒമാനിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില്നിന്നുമുള്ള പ്രഫഷനല് താരങ്ങള് മത്സരത്തില് മാറ്റുരക്കും. പ്രീമിയര് കളിക്കാര് ഉള്പ്പെടുന്ന ‘എ’ കാറ്റഗറി മറ്റുള്ളവരെ ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ‘ബി’ കാറ്റഗറി എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായി മത്സരങ്ങള് നടക്കുക. മികച്ച സമ്മാനത്തുകയും ട്രോഫികളുമാണ് വിജയികള്ക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സംഘാടകര് അറിയിച്ചു. ഫലേജിയന്സ് ക്ലബ്ബില്നിന്നും തോമസ് മാവേലി, യൂനുസ്, സിറാജ്, എന്നിവരും വി ഇലവന് കൂട്ടായ്മയിലെ അനൂപ്, ഷാഹുല്, സുബീഷ് എന്നിവരും ടൂര്ണമെന്റിന് നേതൃത്വം നല്കും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register