Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഅ​ധി​നി​വേ​ശ അ​നു​കൂ​ല...
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Feb 2026 11:04 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Feb 2026 11:04 AM IST

    അ​ധി​നി​വേ​ശ അ​നു​കൂ​ല പ്ര​സ്താ​വ​ന​യു​മാ​യി യു.​എ​സ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ; ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി അ​റ​ബ് -മു​സ്‍ലിം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​റ​ബ്- മു​സ്‍ലിം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു
    അ​ധി​നി​വേ​ശ അ​നു​കൂ​ല പ്ര​സ്താ​വ​ന​യു​മാ​യി യു.​എ​സ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ; ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി അ​റ​ബ് -മു​സ്‍ലിം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ
    cancel

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: അ​ധി​നി​വി​ഷ്ട അ​റ​ബ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​സ്ര​യേ​ലി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മൈ​ക്ക് ഹ​ക്കാ​ബി ന​ട​ത്തി​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​മാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​റ​ബ്- മു​സ്‍ലിം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഒ​മാ​നു പു​റ​മെ, ഖ​ത്ത​ർ, ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, തു​ർ​ക്കി​യ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഒ​മാ​ൻ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ല​ബ​നാ​ൻ, സി​റി​യ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത് എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം അ​റ​ബ് ലീ​ഗ്, ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി), ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ഒ.​ഐ.​സി) എ​ന്നി​വ​യും സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. അ​ധി​നി​വി​ഷ്ട വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭൂ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​സ്ര​യേ​ലി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​സ്ര​യേ​ലി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മൈ​ക്ക് ഹ​ക്കാ​ബി ന​ട​ത്തി​യ പ​രാ​മ​ർ​ശം.​സ്‍യു.​എ​സ് അം​ബാ​സ​ഡ​റു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച അ​റ​ബ്- മു​സ്‍ലിം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ടു​ത്ത ആ​ശ​ങ്ക​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ത്ത​രം പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭാ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ന്റെ​യും പ​ര​സ്യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മാ​ധാ​ന-​സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഗാ​സ സം​ഘ​ർ​ഷ​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് സ​മ​ഗ്ര രാ​ഷ്ട്രീ​യ രൂ​പ​രേ​ഖ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡൊ​ണ​ൾ​ഡ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ട് വൈ​രു​ധ്യ​മു​ള്ള​താ​ണ് പ്ര​സ്തു​ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ക്രി​യ​ക്കും സം​ഘ​ർ​ഷ ശ​മ​ന​ത്തി​നും ഇ​ത്ത​രം പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    അ​ധി​നി​വി​ഷ്ട ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലോ മ​റ്റ് അ​റ​ബ് അ​ധീ​ന ഭൂ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലോ ഇ​സ്ര​യേ​ലി​ന് സ​ർ​വ​ഭൗ​മാ​ധി​കാ​രം ഇ​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​നെ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കാ​നോ ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ നി​ന്ന് വേ​ർ​പെ​ടു​ത്താ​നോ ഉ​ള്ള എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും നി​ര​സി​ക്കു​ക​യും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ടി​യേ​റ്റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നെ എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഇ​സ്ര​യേ​ലി​ന്റെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ ന​യ​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​വും അ​ക്ര​മ​വും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. 1967 ജൂ​ൺ 4-നു​ള്ള അ​തി​ർ​ത്തി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ സ്വ​യം​നി​ർ​ണ്ണ​യാ​വ​കാ​ശ​ത്തോ​ട് ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​യും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:us ambassadorgulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - US Ambassador with a Pro-Invasion Proposal
    Similar News
    Next Story
    X