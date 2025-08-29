Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഉ​പ​യോ​ഗ യോ​ഗ്യ​മ​ല്ല;...
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 10:31 AM IST

    ഉ​പ​യോ​ഗ യോ​ഗ്യ​മ​ല്ല; ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ന​ശി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​പ​യോ​ഗ യോ​ഗ്യ​മ​ല്ല; ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ന​ശി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    അ​ധി​കൃ​ത​ർ വാ​ണി​ജ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ വാ​ണി​ജ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഭ​ക്ഷ്യ​യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​ടു​ത്തി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നി​ലാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ആ​രോ​ഗ്യ, സു​ര​ക്ഷാ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ലാ​യ​ത്തി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള വി​വി​ധ ഭ​ക്ഷ്യ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റു​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത 327 ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി ന​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തി​ന് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:seizedFood Itemsdestroyed
    News Summary - Unusable; food items seized and destroyed
    Similar News
    Next Story
    X