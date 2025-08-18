Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 10:40 AM IST

    അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രും; ഇ​ന്ന് ക​ന​ത്ത മ​ഴ

    അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രും; ഇ​ന്ന് ക​ന​ത്ത മ​ഴ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ന്റെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 21വ​രെ അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​എ.​എ) മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ്ദം ബാ​ധി​ച്ച​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മൂ​ടി​കെ​ട്ടി​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ, അ​ൽ വു​സ്ത, ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും അ​ൽ ഹ​ജ​ർ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ർ​വ​ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​ക്കും ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. വാ​ദി​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കും. നാ​ഷ​ന​ൽ മ​ൾ​ട്ടി-​ഹാ​സാ​ർ​ഡ് ഏ​ർ​ലി വാ​ണി​ങ് സെ​ന്റ​ർ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച് കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സു​ര​ക്ഷാ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​നും വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചാ​ന​ലു​ക​ൾ വ​ഴി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​നും താ​മ​സ​ക്കാ​രോ​ടും പൗ​ര​ൻ​മാ​രോ​ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച, മ​ഴ​യു​ടെ തീ​വ്ര​ത വ​ർ​ധി​ക്കാ​നും 15 മു​ത​ൽ 35 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ മ​ഴ പെ​യ്യാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 28-65 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും കാ​റ്റു​വീ​ശു​ക. ക​ട​ൽ പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​കും. നാ​ല് മീ​റ്റ​ർ​വ​രെ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ഉ​യ​രും.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴം വ​രെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും ഇ​ട​ക്കി​ടെ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു​കൂ​ടി​യ മ​ഴ​യും ഉ​ണ്ടാ​കും. അ​ൽ വു​സ്ത, ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​റേ​റ്റു​ക​ളെ​യാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ക. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 25 മു​ത​ൽ 45 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കും.

    TAGS:Oman NewstodayHeavy RainWeather Updates
