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    Oman
    Posted On
    date_range 6 July 2026 3:10 PM IST
    Updated On
    date_range 6 July 2026 3:10 PM IST

    സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വി.പി.എൻ ആപ്പുകൾ പണി തരും; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഒമാൻ ടി.ആർ.എ

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    വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം
    സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വി.പി.എൻ ആപ്പുകൾ പണി തരും; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഒമാൻ ടി.ആർ.എ
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    മസ്കത്ത്: സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വി.പി.എൻ ആപ്പുകൾക്കെതിരെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഒമാൻ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ്. ഇത്തരം ആപ്പുകളുടെ ഉപയോഗം വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണെന്ന് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

    ഇവ ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയോ പങ്കുവെക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം. അനാവശ്യ പെർമിഷനുകൾ ആവശ്യപ്പെടുക, ലോഗ്ഇൻ വിവരങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ഓൺലൈൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചോർത്തുക, മാൽവെയറുകൾ പ്രവേശിക്കാനുള്ള സാധ്യത, ഉപയോക്താക്കളെ സംശയാസ്പദമായ ലിങ്കുകളിലേക്കും വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കും നയിക്കാനുള്ള സാധ്യത തുടങ്ങിയ അപകട സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

    ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിരോധിച്ച വെബ്‌സൈറ്റുകളോ സോഷ്യൽ മീഡിയയോ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ആളുകൾ പൊതുവെ വി.പി.എൻ ആപ്പുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇത് ഫോണിൽനിന്ന് സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നതടക്കമുള്ള ഭീഷണിയുയർത്തുന്നുണ്ട്.

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    TAGS:vpnOman Newswarning
    News Summary - Unsafe VPN apps will cause trouble; Oman TRA issues warning
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