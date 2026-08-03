Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒരു ദിവസത്തേക്ക് 3.200...
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Aug 2026 5:13 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Aug 2026 5:15 PM IST

    ഒരു ദിവസത്തേക്ക് 3.200 റിയാൽ മാത്രം; മസ്കത്ത് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഏകീകൃത പാർക്കിങ് സൗകര്യം

    text_fields
    bookmark_border
    ആഗസ്റ്റ് 30 വരെയാണ് ഈ പ്രത്യേക ഓഫർ
    ഒരു ദിവസത്തേക്ക് 3.200 റിയാൽ മാത്രം; മസ്കത്ത് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഏകീകൃത പാർക്കിങ് സൗകര്യം
    cancel

    മസ്കത്ത്: മസ്കത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാർക്കായി ആകർഷകമായ ഏകീകൃത പ്രതിദിന പാർക്കിങ് നിരക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒമാൻ എയർപോർട്ട്സ്. പുതിയ ഓഫർ പ്രകാരം യാത്രക്കാർക്ക് വിമാനത്താവളത്തിലെ പി1, പി2 പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വെറും 3.200 ഒമാനി റിയാൽ നിരക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം.

    ആഗസ്റ്റ് 30 വരെയാണ് പ്രത്യേക ഓഫറിന്റെ കാലാവധി. യാത്ര പുറപ്പെടുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദവും ആശ്വാസകരവുമായ പാർക്കിങ് ഒപ്ഷനുകൾ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പരിമിതകാലത്തേക്കുള്ള ഈ ഓഫർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രൊമോഷൻ വഴി വാഹന ഉടമകൾക്ക് പി1 അല്ലെങ്കിൽ പി2 പാർക്കിങ് ഏരിയകളിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഒരേ നിരക്കിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാനാകുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    നേരത്തെ, പി1, പി2 പാർക്കിങ് ഏരിയകളിൽ മണിക്കൂറടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുക ഈടാക്കിയിരുന്നത്. പി 1 ൽ ഒരു ദിവസത്തെ പരമാവധി തുക 3.200 ഒമാനി റിയാലും പി2 വിൽ പ്രതിദിന നിരക്ക് പരമാവധി 5.300 ഒമാനി റിയാലുമായിരുന്നു. രണ്ട് പ്രീമിയം ലോട്ടുകളിലും ആഗസ്റ്റ് 30 വരെ 3.200 റിയാലിൽ പാർക്കിങ് അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ദീർഘകാല പാർക്കിംഗിനായുള്ള പി5, പി6 ലോട്ടുകളിൽ മറ്റു നിരക്കിലുള്ള മറ്റ് ഓഫറുകളും ലഭ്യമാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsmuscat airportParking facilityunified
    News Summary - മസ്കത്ത് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഏകീകൃത പാർക്കിങ് സൗകര്യം
    Similar News
    Next Story
    X