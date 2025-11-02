Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 10:05 AM IST

    യു​​െന​സ്കോ സ​മ്മേ​ള​ന​ം; സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ തു​ട​രാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര -പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ര​ണം
    യു​​െന​സ്കോ സ​മ്മേ​ള​ന​ം; സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ
    സ​മ​ർ​ഖ​ന്ദി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന യു‌​നെ​സ്കോ​യു​ടെ 43ാമ​ത് ജ​ന​റ​ൽ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ ഒ​മാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​

    മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മ​ദി​ഹ ബി​ൻ​ത് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ശൈബാ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: സ​മാ​ധാ​ന​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ച്ച് യു​നെസ്കോ സ​മ്മേ​ള​നം. ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​നി​ലെ സ​മ​ർ​ഖ​ന്ദി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന യു‌​നെ​സ്കോ​യു​ടെ 43ാമ​ത് ജ​ന​റ​ൽ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​സം​ഗ​വു​മാ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മ​ദി​ഹ ബി​ൻ​ത് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ശൈ​ബാ​നി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​മാ​നി പ്ര​തി​നി​ധിസം​ഘം ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി​യ​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച സ​മ്മേ​ള​നം ന​വം​ബ​ർ 13 വ​രെ തു​ട​രും.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സം​സ്കാ​രം, ശാ​സ്ത്രം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യു​ള്ള ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ ഡോ. ​ശൈബാ​നി, സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കൈ​മാ​റി. സ​മാ​ധാ​ന​വും സം​വാ​ദ​വും മ​നു​ഷ്യ വി​ക​സ​ന​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന യു‌​നെ​സ്കോ​യു​ടെ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന് ഒ​മാ​ൻ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി അ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ ഡോ. ​ശൈബാ​നി, യു​ദ്ധ​വി​രാ​മ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര -പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ല​ത്തി​ൽ സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യും സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള സം​വാ​ദം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും യു‌​നെ​സ്കോ​യു​ടെ പ​ങ്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​രം​ഗ​ത്തെ ഒ​മാ​ന്റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച ഡോ. ​ശൈ​ബാ​നി, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ന​യ​ങ്ങ​ൾ, തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ന്നി​വ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 2026 ൽ ‘​സു​സ്ഥി​ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം: ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സി​ന്റെ യു​ഗം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യം ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി അ​ധ്യാ​പ​ക​വൃ​ത്തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ഥ​മ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​നം ഒ​മാ​നി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് ഒ​മാ​ൻ ആ​ഗോ​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ച്ചു​വ​രുക​യാ​ണ്. ഗ​വേ​ഷ​ണ-​ന​വോ​ത്ഥാ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    2050 ഓ​ടെ കാ​ർ​ബ​ൺ ന്യൂ​ട്ര​ൽ രാ​ജ്യ​മാ​വു​ക​യാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ഊ​ർ​ജ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ രം​ഗ​ത്തും ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലും ഒ​മാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധ ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു. അ​ൽ ജ​ബ​ൽ അ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ, അ​ൽ സ​രീ​ൻ സം​ര​ക്ഷി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ യു‌​നെ​സ്കോ ബ​യോ​സ്ഫി​യ​ർ റി​സ​ർ​വ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​ത് ഈ ​ദൗ​ത്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ‘സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സാം​സ്കാ​രി​ക സം​വാ​ദ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി ഒ​മാ​ൻ യൂ​ത്ത് ഷി​പ്പ്’ എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യെ യു‌​നെ​സ്കോ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​ത് അ​വ​ർ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040 മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ഗ​വേ​ണ​ൻ​സ് നാ​ഷ​ന​ൽ പോ​ളി​സി, ഫോ​ർ​ത്ത് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ റ​വ​ലൂ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ക​ണ്ട​ന്റ് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ നി​യ​മം എ​ന്നി​വ​യെ കു​റി​ച്ചും ഡോ. ​മ​ദി​ഹ ബി​ൻ​ത് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ശൈ​ബാ​നി

    വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​പ്ര​ചാ​ര​ണംത​ട​യു​ക​യും സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഈ ​നി​യ​മം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ത് യു‌​നെ​സ്കോ​യു​ടെ ധാ​ർ​മി​ക നി​ല​പാ​ടു​ക​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    യു‌​നെ​സ്കോ​യി​ലെ ഒ​മാ​ന്റെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അം​ന ബി​ൻ​ത് സ​ലിം അ​ൽ ബ​ലൂ​ശി, ഉ​സ്ബകിസ്താ​നി​ലെ ഒ​മാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വ​ഫ ബി​ൻ​ത് ജ​ബ​ർ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സാം​സ്കാ​രി​കം, കാ​യി​ക-​യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, പൈ​തൃ​കം-​ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഒ​മാ​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ൽ യു​നെ​സ്കോ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:educationOman NewsUnescogulf news malayalam
