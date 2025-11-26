Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഅധിനിവിഷ്ട ഫലസ്തീനിൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 9:19 AM IST

    അധിനിവിഷ്ട ഫലസ്തീനിൽ യു.എൻ.സി.ടി.എ.ഡി അധികാരം ശക്തിപ്പെടുത്തണം- ഒമാൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശം: യു.​എ​ൻ.​സി.​ടി.​എ.​ഡി​ക്ക് മു​മ്പാ​കെ​യു​ള്ള ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ
    അധിനിവിഷ്ട ഫലസ്തീനിൽ യു.എൻ.സി.ടി.എ.ഡി അധികാരം ശക്തിപ്പെടുത്തണം- ഒമാൻ
    cancel
    camera_alt

    ഹേ​ഗി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന യു.​എ​ൻ.​സി.​ടി.​എ.​ഡി സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ൽ ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കുന്നു

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വി​ഷ്ട ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക -മാ​ന​വി​ക ദു​ര​ന്താ​വ​സ്ഥ​യെക്കുറി​ച്ചു​ള്ള യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നാ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഓ​ൺ ട്രേ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് (യു.​എ​ൻ.​സി.​ടി.​എ.​ഡി) സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ന്റെ പു​തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ്. യു.​എ​ൻ.​സി.​ടി.​എ.​ഡി ബോ​ർ​ഡ് മു​മ്പാ​കെ അ​റ​ബ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​താ​യും യു.​എ​ന്നി​ലെ ഒ​മാ​ന്റെ സ്ഥി​രം​പ്ര​തി​നി​ധി ഇ​ദ്‍രീ​സ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ഖ​ൻ​ജാ​രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബോ​ർ​ഡി​നെ അ​ഭി​സ​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​നു ശേ​ഷം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട വി​ക​സ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ത​ക​ർ​ന്നു വീ​ണ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ന​ശി​ച്ചു. അ​വ​ശ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ല​ച്ചു. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​രു​മാ​നം കു​ത്ത​നെ കു​റ​ഞ്ഞു. വീ​ട്ടു​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷി​യി​ല്ലാ​താ​യി. ക​ട​ങ്ങ​ൾ പെ​രു​കി​യ​ത് ബാ​ങ്കി​ങ് മേ​ഖ​ല​യെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഗ​താ​ഗ​ത - സ​ഞ്ചാ​ര നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ടു​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലാ​യെ​ന്നും ഇ​ദ്‍രീ​സ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ഖ​ൻ​ജാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ളെ ‘അ​തീ​വ ദാ​രു​ണം’ എ​ന്നാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ -വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ, ഊ​ർ​ജ - ഗ​താ​ഗ​ത ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ടം നേ​രി​ട്ട​തോ​ടെ അ​വി​ടത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​നം പൂ​ർ​ണമാ​യി ത​ക​ർ​ന്ന​നി​ല​യി​ലാ​ണ്. പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം നീ​ളു​ന്ന പ​രി​ശ്ര​മ​വും വ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ​വും വ്യ​ക്ത​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലും വേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യം, ശേ​ഷി വി​ക​സ​നം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ശ​ക​ല​നം, വ്യാ​പാ​ര -ധ​ന​കാ​ര്യ ആ​സൂ​ത്ര​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഉ​പ​ക​ര​ണ വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ യു.​എ​ൻ.​സി.​ടി.​എ.​ഡി വ​ഹി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് ഒ​മാ​ൻ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കുള്ള യു.​എ​ൻ.​സി.​ടി.​എ.​ഡി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന് ഒ​മാ​ന്റെ ന​ന്ദി​യും അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ടാ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പി​ന്തു​ണ വേ​ണ​മെ​ന്നും നി​ല​വി​ലെ സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് തി​ക​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഒ​മാ​ൻ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി.

    അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​നം, സ​ഞ്ചാ​ര നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്ക​ൽ, പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് വ​രു​മാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ഗ​സ്സ​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ പ​ദ്ധ​തി, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം, യു.​എ​ൻ.​സി.​ടി.​എ​ഡി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​ദേശ​ങ്ങ​ൾ ഒ​മാ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചു.

    അ​ധി​നി​വേ​ശ​വും അ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യോ​ടു​ള്ള ബാ​ധ്യ​ത സാ​ങ്കേ​തി​ക​മോ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മോ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, നൈ​തി​ക​വും മാ​ന​വി​ക​വും വി​ക​സ​ന​പ​ര​വു​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ധി​നി​വി​ഷ്ട പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​എ​ൻ.​സി.​ടി.​എ​.ഡി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും അ​ധി​കാ​ര​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് ഒ​മാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ദു​രി​തം ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ച് അ​വ​രു​ടെ മാ​ന്യ​ത​യും ഭാ​വി​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി​യു​ള്ള സ​മ്പ​ദ്ഘ​ട​ന നി​ർ​മ്മി​ക്കാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മം അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് യു.​എ​ന്നി​ലെ ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി ഇ​ദ്‍രീ​സ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ഖ​ൻ​ജാ​രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PalestineoccupiedAuthority
    News Summary - UNCTAD's authority in occupied Palestine should be strengthened - Oman
    Similar News
    Next Story
    X