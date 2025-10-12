Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    12 Oct 2025 12:16 AM IST
    Updated On
    12 Oct 2025 12:16 AM IST

    അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ൽ; ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി ആ​ർ.​ഒ.​പി

    അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ൽ; ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി ആ​ർ.​ഒ.​പി
    അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ആ​ർ.​ഒ.​പി ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത യാ​ത്രാ​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്. അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ സ്വ​കാ​ര്യ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. അ​ൽ വു​സ്ത ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലാ​ണ് സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത യാ​ത്രാ​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നെ​തി​രെ ആ​ർ‌.​ഒ‌.​പി ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    സ്വ​കാ​ര്യ, ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ന് അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ല. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Royal oman policeGulf NewspilgrimstransportationUnauthorized
    News Summary - Unauthorized transportation of pilgrims; R.O.P. to take strict action
