Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightയു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ലാ​ല...
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 7:59 AM IST

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ലാ​ല വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ലാ​ല വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ലാ​ല ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: കെ.​എം.​സി.​സി​യും ഐ.​ഒ.​സി കേ​ര​ള ചാ​പ്‌​റ്റ​റും ചേ​ർ​ന്ന് വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​നെ നാ​ണം​കെ​ടു​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ വ​ർ​ഗീ​യ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് വോ​ട്ടു​ത​ട്ടാ​ൻ നോ​ക്കി​യ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​നേ​റ്റ വ​മ്പ​ൻ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ വ​ൻ വി​ജ​യ​മെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ വ​ർ​ഗീ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഗു​ണം ചെ​യ്ത​ത് ബി.​ജെ.​പി​ക്കാ​ണെ​ന്നും യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ ഈ ​വ​ൻ വി​ജ​യം കൂ​ടു​ത​ൽ ഐ​ക്യ​ത്തോ​ടെ തു​ട​രു​വാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും യോ​ഗം പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ്യൂ​സി​ക് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ കേ​ക്ക്‌ മു​റി​ച്ച്‌ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കെ.​എം.​സി.​സി സ​ലാ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഹ​രി​കു​മാ​ർ ഓ​ച്ചി​റ, ഹു​സൈ​ൻ കാ​ച്ചി​ലോ​ടി, ഫി​റോ​സ് കു​റ്റ്യാ​ടി, നാ​സ​ർ പെ​രി​ങ്ങ​ത്തൂ​ർ, ര​ജി​ഷ ബാ​ബു, ഷ​ബീ​ർ കാ​ല​ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഐ..​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ.​നി​ഷ്താ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും, ഷം​സീ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionOman Newsvictory celebrationUDF
    News Summary - UDF organizes Salalah victory celebration
    Similar News
    Next Story
    X