Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 18 May 2026 6:58 PM IST
    Updated On
    date_range 18 May 2026 6:58 PM IST

    യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ: പായസവിരണവുമായി ഇൻകാസ് റുസൈൽ

    മസ്കത്ത്: നീണ്ട പത്ത് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ കേരളത്തിൽ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന്റെ സന്തോഷ സൂചകമായി ഇൻകാസ് റൂസൈൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പായസ വിതരണം നടത്തി. സിലാൽ ഫ്രൂട്ട്സ്ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റിലാണ് പായസ വിതരണം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

    ഇൻകാസ് റൂസൈൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അജ്മൽ, സെക്രട്ടറി റഊഫ്, സക്കീർ യാസർ, നാസിം ജലാൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. അഞ്ഞൂറോളം പേർക്കാണ് പായസം വിതരണം ചെയ്തത്. യു.ഡി.എഫിന്റെ ഈ വൻ വിജയത്തിൽ പ്രവാസി മലയാളി കൂട്ടായ്മയും ഇൻകാസ് പ്രവർത്തകരും ആവേശഭരിതരാണെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പ്രതികരിച്ചു.

    TAGS:celebrationudf governmentOman News
    News Summary - UDF Government: Incas Rusayl Distributes Payasam in Celebration
