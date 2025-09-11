Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightയു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 4:14 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 4:14 PM IST

    യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സലാലയിൽ; സുൽത്താനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സലാലയിൽ; സുൽത്താനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: സ്വ​കാ​ര്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ഒമാനിലെത്തിയ യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ന് ഉജ്ജ്വല വരവേൽപ് നൽകി. സലാലയിലെ റോയൽ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ പ്രസിഡന്റിനെ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരിച്ചു.

    ഇരുനേതാക്കളും സലാലയിലെ അൽ ഹുസ്ൻ കൊട്ടാരത്തിൽ സാഹോദര്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. വിവിധ മേഖലകളിൽ ഒമാനും യു.എ.ഇയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിന്റെയും പങ്കാളിത്തത്തിന്റെയും പാതകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ചകൾ നടന്നത്.

    പരസ്പര താൽപര്യമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാദേശിക സമാധാനവും സ്ഥിരതയും സംബന്ധിച്ച് ഇരു നേതാക്കളും അഭിപ്രായങ്ങൾ കൈമാറി. സുരക്ഷിതവും, അന്തസ്സുള്ളതും, സമൃദ്ധവുമായ ഒരു ജീവിതത്തിനായുള്ള തങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന സംരംഭങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പങ്കിട്ട പ്രതിബദ്ധത ഇരുപക്ഷവും അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞു.

    ഒമാനും യു.എ.ഇയും തമ്മിലുള്ള അടുത്തതും ചരിത്രപരവുമായ ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ സന്ദർശനം. സാഹോദര്യ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സുൽത്താന്റെയും പ്രസിഡന്റിന്റെയും പരസ്പര പ്രതിബദ്ധതയുടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കലും ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sheikh Mohammed bin Zayed Al NahyanOman NewsUAE presidentSultan Haitham bin Tariqpersonal visit
    News Summary - UAE President in Salalah; Met with Sultan
    Similar News
    Next Story
    X