Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 11:50 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 11:50 AM IST

    യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ന്ന് ഒ​മാ​നി​ൽ

    uae president, oman sulthan
    യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ, സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ്

    മ​സ്ക​ത്ത്: സ്വ​കാ​ര്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തും.ഒ​മാ​നു​മാ​യു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ആ​ഴ​മേ​റി​യ ബ​ന്ധ​ത്തെ അ​ടി​വ​രി​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ് യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ​യും യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ​യും പ​ര​സ്പ​ര പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ലും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പൊ​തു താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

