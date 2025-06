cancel By റ​ഫീ​ഖ് പ​റ​മ്പ​ത്ത് സു​ഹാ​ർ: വി​മാ​ന യാ​ത്രാ​നി​ര​ക്കി​ലെ വ്യ​ത്യാ​സം മ​ന​സി​ലാ​ക്കി യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​മാ​ന യാ​ത്രി​ക​ർ ഒ​മാ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു. സ്കൂ​ൾ വേ​ന​ല​വ​ധി ഒ​മാ​നി​ൽ ജൂ​ണി​ലും യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ജൂ​​ലൈ​യി​ലു​മാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ധ്യ വേ​ന​ല​വ​ധി സ​മ​യ​ത്ത് വി​മാ​ന യാ​ത്ര നി​ര​ക്കി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ വ​ലി​യ കു​തി​ച്ചു ചാ​ട്ടം ഉ​ണ്ടാ​വാ​റു​ണ്ട്. പ​ക്ഷെ ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ ഒ​മാ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​നി​ര​ക്കി​ൽ വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന​വ് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് കാ​ര​ണം എ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പെ​രു​ന്നാ​ൾ, സ്കൂ​ൾ അ​വ​ധി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള സീ​സ​ൺ ടൈ​മി​ൽ 60 റി​യാ​ലി​ൽ താ​ഴെ നി​ര​ക്കി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ദു​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് ജൂ​ലൈ അ​ഞ്ചി​ന് ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് മ​ട​ക്ക ടി​ക്ക​റ്റി​ല്ലാ​തെ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് 1575 ദി​ർ​ഹം ആ​ണ്. അ​താ​യ​ത് ഏ​ക​ദേ​ശം 165 ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​ദി​വ​സം ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് 53 റി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. വേ​ന​ല​വ​ധി സീ​സ​ൺ ഒ​മാ​നി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക​യു യു.​എ.​ഇ.​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ടു​ള്ള വ്യ​ത്യാ​സ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് സു​ഹാ​റി​ലെ ഇ​ൻ​സ്റ്റോ​പ്പ് ട്രാ​വ​ൽ സ​ർ​വി​സി​ലെ ത​ല​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി റി​യാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​ധി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ട് നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്ക്‌ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് മു​വ​സ​ലാ​ത്ത് ബ​സ് ടി​ക്ക​റ്റും ബു​ക്ക്‌ ചെ​യ്തു ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും റി​യാ​സ് പ​റ​യു​ന്നു. അ​ജ്‌​മാ​ൻ, ഷാ​ർ​ജ, അ​ബൂ​ദാ​ബി, അ​ൽ ഐ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന മു​വാ​സ​ല​ാത്ത്‌ ബ​സ് നേ​രെ മ​സ്ക​ത്ത്‌ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ കൊ​ണ്ട് വി​ടു​ന്ന​ത്. 100 ദി​ർ​ഹം​സ് അ​ഥ​വ 10 റി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ബ​സ് ടി​ക്ക​റ്റ് ചാ​ർ​ജ്. എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ഐ​ഡി ഉ​ള്ള വ​ർ​ക്ക് ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. മു​മ്പ് അ​ഞ്ച് റി​യാ​ൽ ഈ​ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ സൗ​ജ​ന്യ പ്ര​വേ​ശ​ന​മാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക്. യു.​എ.​ഇ ചെ​ക്ക് പോ​സ്റ്റി​ൽ 35 ദി​ർ​ഹം​സ് എ​ക്സി​റ്റ് ഫീ ​ന​ൽ​ക​ണം. സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സും യു.​എ.​ഇ-​ഒ​മാ​ൻ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. വി​മാ​ന മാ​ർ​ഗ​വും ദു​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ളു​ക​ൾ ഒ​മാ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. 22 റി​യാ​ലി​ൽ താ​ഴെ ടി​കെ​റ്റ് ചാ​ർ​ജ് മാ​ത്ര​മേ ഇ​പ്പോ​ൾ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്നു​ള്ളു. ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് എ​യ​ർ ലൈ​ൻ​സ് അ​ബൂദബി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ചു​രു​ങ്ങി​യ ടി​ക്ക​റ്റി​ൽ​ഒ​മാ​നി​ലേ​ക് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. യു.​എ.​ഇ യി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​ലൈ ആ​ദ്യ​വാ​രം കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ഞ്ചു പേ​ര് അ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് യാ​ത്ര​ചെ​യ്യാ​ൻ 8000 ദി​ർ​ഹം​സി​ന് അ​ടു​ത്ത് വേ​ണം ടി​ക്ക​റ്റ് ചാ​ർ​ജാ​യി​ട്ട്, അ​ഥ​വാ 838 ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ജൂ​ലൈ അ​ഞ്ചി​ന് ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് മ​സ്‌​ക​ത്ത്‌ വ​ഴി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ഞ്ചു പേ​ർ​ക്ക് 265 റി​യാ​ൽ മ​തി​യാ​വും, അ​ത​വാ ഏ​ക​ദേ​ശം 1575 ദി​ർ​ഹം​സ്. ഈ ​വ്യ​ത്യാ​സ​മാ​ണ് യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ​നി​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്ത​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഒ​മാ​ൻ വ​ഴി യാ​ത്ര​ചെ​യ്യാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫു​ജൈ​റ, റാ​സ​ൽ ഖൈ​മ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കി​ലും 168 റി​യാ​ലും 172 റി​യാ​ലും ആ​ണ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ദി​നേ​ന വി​മാ​നം പ​റ​ക്കു​ന്നു​മി​ല്ല. മു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ പോ​ലു​ള്ള ബ​ഡ്‌​ജ​റ്റ് എ​യ​ർ ലൈ​ൻ​സി​ന്റെ​താ​ണ്. മ​റ്റു വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​തി​ന്റെ ര​ണ്ട് ഇ​ര​ട്ടി​യി​ലും കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് Show Full Article

News Summary -

UAE Malayalis want to travel via Oman due to change in ticket prices