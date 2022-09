cancel camera_alt മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ ഭ​ക്ഷ്യ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ഭാ​ഗം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ മ​ത്ര​യി​ലെ ക​ട​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​സ്ക​ത്ത്​: മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ ഭ​ക്ഷ്യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ഭാ​ഗം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ മ​ത്ര​യി​ലെ റ​സ്‌​റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളി​ലും ക​ഫേ​ക​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ര​ണ്ട് ക​ട​ക​ൾ അ​ട​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 51 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്ന​ത്. 13 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണം കാ​ണി​ക്ക​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി.

16 സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ 92 കി​ലോ പ​ഴ​കി​യ ഭ​ക്ഷ​ണം പി​ടി​​ച്ചെ​ടു​ത്ത്​ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. പാ​ച​ക​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത 104 പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. Show Full Article

Two shops were closed in Matra; Stale food is also caught