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Madhyamam
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    ഒമാനിൽ മയക്കുമരുന്നുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

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    മസ്‌കത്ത്: ഒമാനിൽ മയക്കുമരുന്ന് കൈവശംവെച്ചതിന് രണ്ട് പേരെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ക്രിസ്റ്റൽ മെത്താണ് ഇവരിൽനിന്ന് പിടികൂടിയത്. ലഹരിമരുന്ന് വിൽപനക്കും ഉപയോഗത്തിനുമായി പ്രതികൾ കൈവശംവെച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. മസ്‌കത്ത് ഗവർണറേറ്റ് പൊലീസാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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    News Summary - Two Held in Oman with Drugs
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