    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 10:27 AM IST

    വടക്കൻ ശർഖിയയിൽ രണ്ട് അണക്കെട്ടുകൾ ഒരുങ്ങുന്നു

    വടക്കൻ ശർഖിയയിൽ രണ്ട് അണക്കെട്ടുകൾ ഒരുങ്ങുന്നു
    വടക്കൻ ശർഖിയയിലെ ഡാമുകളിലൊന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ജ​ല​സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ര​ണ്ട് അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​നാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ദി​മ​വ​താ​ഈ​ൻ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ൽ റാ​ഷ്ബി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​രി​ത​ല സം​ഭ​ര​ണ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​വും വാ​ദി ബാ​നി ഖാ​ലി​ദ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ഖു​റൈ​ഷ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ​ജ​ല റീ​ചാ​ർ​ജ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​വും പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​വ​യു​ടെ സം​യോ​ജി​ത നി​ക്ഷേ​പം 116,000 റി​യാ​ലി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ​ജ​ല റീ​ചാ​ർ​ജ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, സ​മീ​പ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ ജ​ല​ല​ഭ്യ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ഹ​രി​ത ഇ​ട​ങ്ങ​ളും കൃ​ഷി​യും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഫീ​ഡി​ങ്, പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ, ഉ​പ​രി​ത​ല സം​ഭ​ര​ണ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​റ​ൽ വെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ റി​സോ​ഴ്‌​സ​സി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ മാ​ഷി​ഖി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ൽ റ​ഷ്ബി അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന് 4,000 ക്യു​ബി​ക് മീ​റ്റ​ർ സം​ഭ​ര​ണ​ശേ​ഷി​യു​ണ്ടാ​കും, 70,175 ഒ​മാ​ൻ റി​യാ​ലാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണ​ചെ​ല​വ്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഖു​റൈ​ഷ ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ​ജ​ല റീ​ചാ​ർ​ജ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ട് 45,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ 46,504 ഒ​മാ​ൻ റി​യാ​ലി​ന്റെ ബ​ജ​റ്റി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കും. ര​ണ്ട് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും 2026 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കും.

    ഈ ​വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണം ഗ​ണ്യ​മാ​യി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും കി​ണ​റു​ക​ളു​ടെ​യും ഫ​ല​ജു​ക​ളു​ടെ​യും ജ​ല​നി​ര​പ്പ് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കാ​ർ​ഷി​ക​സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ല​സേ​ച​ന സ്രോ​ത​സ്സ് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ 13 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​യ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്. അ​വ​യി​ൽ ദി​മ​വ​താ​ഈ​നി​ലെ അം​ദ, അ​ൽ ഗു​ബ്ര തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ റീ​ചാ​ർ​ജ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളും അ​ൽ ഖാ​ബി​ൽ, അ​മു​ദൈ​ബി, സി​നാ​വ്, ഇ​ബ്ര, ജ​ബ​ൽ അ​ൽ അ​ബ്യാ​ദ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നി​ര​വ​ധി ക​ല​ക്ഷ​ൻ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

