Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഷി​നാ​സ് തീ​ര​ത്ത്...
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 10:04 AM IST

    ഷി​നാ​സ് തീ​ര​ത്ത് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി; ര​ണ്ട് ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഷി​നാ​സ് തീ​ര​ത്ത് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി; ര​ണ്ട് ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ശേ​ഖ​രം

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന​യി​ലെ ഷി​നാ​സ് ക​ട​ൽ​തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ശേ​ഖ​രം കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. കേ​സി​ൽ ര​ണ്ട് ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി.

    ക​ട​ൽ വ​ഴി ബോ​ട്ടി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് കോം​പാ​റ്റി​ങ് ഡ്ര​ഗ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സൈ​ക്കോ​ട്രാ​പി​ക് സ​ബ്സ്റ്റ​ൻ​സ​സി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ കോ​സ്റ്റ​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് ശേ​ഖ​രം ക​ട​ത്താ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ബോ​ട്ടും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ ക്രി​സ്റ്റ​ൽ മെ​ത്ത്, ഹ​ഷീ​ഷ്, ക​ഞ്ചാ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് പി​ടി​ച്ച​ത്. പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​സം​ഘ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള​വ​ര​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsshinasarrestedgulf news malayalam
    News Summary - Two Asians arrested for drug possession on Shinas beach
    Similar News
    Next Story
    X