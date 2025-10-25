ഷിനാസ് തീരത്ത് മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടി; രണ്ട് ഏഷ്യൻ വംശജർ പിടിയിൽtext_fields
മസ്കത്ത്: വടക്കൻ ബാതിനയിലെ ഷിനാസ് കടൽതീരത്തുനിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് ശേഖരം കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പൊലീസ് പിടികൂടി. കേസിൽ രണ്ട് ഏഷ്യൻ വംശജർ അറസ്റ്റിലായി.
കടൽ വഴി ബോട്ടിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് കോംപാറ്റിങ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രാപിക് സബ്സ്റ്റൻസസിന്റെ സഹകരണത്തോടെ കോസ്റ്റൽ ഗാർഡ് പൊലീസ് പ്രതിളെ പിടികൂടിയത്.
ലഹരിമരുന്ന് ശേഖരം കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ബോട്ടും അധികൃതർ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ക്രിസ്റ്റൽ മെത്ത്, ഹഷീഷ്, കഞ്ചാവ് തുടങ്ങിയവയാണ് പിടിച്ചത്. പിടിയിലായവർ അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുസംഘവുമായി ബന്ധമുള്ളവരണെന്ന് കണ്ടെത്തി. പ്രതികൾക്കെതിരായ നിയമ നടപടി പൂർത്തിയാക്കിവരുന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register