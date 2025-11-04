Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ര​ണ്ട് ഏ​ഷ്യ​ൻ ​വം​ശ​ജ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ര​ണ്ട് ഏ​ഷ്യ​ൻ ​വം​ശ​ജ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    സു​ഹാ​റി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: സു​ഹാ​ർ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​യ​തി​ന് ര​ണ്ട് ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യി. വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന​യ​ലെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഫോ​ർ കോം​പാ​റ്റി​ങ് ഡ്ര​ഗ് ആ​ൻ​ഡ് സൈ​ക്കോ ട്രോ​പി​ക് സ​ബ്സ്റ്റ​ൻ​സ​സ് വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മ​രി​ജു​വാ​ന, ക്രി​സ്റ്റ​ൽ​മെ​ത്ത്, മോ​ർ​ഫി​ൻ, ഹ​ഷീ​ഷ്, മ​റ്റു മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. സ്വ​ന്തം ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നും വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​മാ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ ഇ​വ​ ക​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​വ​രുക​യാ​ണെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Oman Newsmarijuanaarrestedgulf news malayalam
