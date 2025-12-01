ട്രക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് ഏഷ്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ട്രക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് ഏഷ്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ദാരുണാന്ത്യംtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ നിസ്വ-മസ്കത്ത് റൂട്ടിൽ ട്രക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ട് ഏഷ്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ബിദിയയിൽ സുൽത്താൻ തുവൈനി ബിൻ സഈദ് റോഡിലെ ബിദ്ബിദ്-ഷർഖിയ പാലത്തിനടിയിലാണ് ട്രക്കുകൾ അപകടത്തിൽപെട്ടത്.
അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഇതേ റൂട്ടിൽ പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന അഞ്ച് വാഹനങ്ങളും അപടകത്തിൽപെട്ടു. അപകടത്തിൽ രണ്ടു പേർ മരിച്ചതായും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
മരിച്ച രണ്ടുപേർ ഏഷ്യൻ പൗരന്മാരാണ്. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും ആർ.ഒ.പി പറഞ്ഞു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് നിസ്വ ഭാഗത്തുനിന്ന് മസ്കത്ത് ഭാഗത്തേക്കുള്ള റോഡിൽ അധികൃതർ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register