Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightട്രക്കുകൾ...
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 10:01 AM IST

    ട്രക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് ഏഷ്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

    text_fields
    bookmark_border
    നി​സ്‌​വ-​മ​സ്‌​ക​ത്ത് റൂ​ട്ടി​ലാ​ണ് അ​പ​ക​ടം; ട്ര​ക്ക് അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് റോ​ഡി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​യി​ടി
    ട്രക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് ഏഷ്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ നി​സ്‌​വ-​മ​സ്‌​ക​ത്ത് റൂ​ട്ടി​ൽ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ചു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ഏ​ഷ്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം. ബി​ദി​യ​യി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ തു​വൈ​നി ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് റോ​ഡി​ലെ ബി​ദ്ബി​ദ്-​ഷ​ർ​ഖി​യ പാ​ല​ത്തി​ന​ടി​യി​ലാ​ണ് ട്ര​ക്കു​ക​ൾ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്.

    അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​തേ റൂ​ട്ടി​ൽ പി​ന്നാ​ലെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന അ​ഞ്ച് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും അ​പ​ട​ക​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ടു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു പേ​ർ മ​രി​ച്ച​താ​യും നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യും റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​രി​ച്ച ര​ണ്ടു​പേ​ർ ഏ​ഷ്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ആ​ർ.​ഒ.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് നി​സ്‍വ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് മ​സ്ക​ത്ത് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:asiandiescitizensTruck collision
    News Summary - Two Asian citizens die in truck collision
    Similar News
    Next Story
    X