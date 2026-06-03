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    Oman
    Posted On
    date_range 3 Jun 2026 12:55 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jun 2026 12:55 PM IST

    മയക്കുമരുന്നുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

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    മയക്കുമരുന്നുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ
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    പ്രതാകാത്മക ചിത്രം

    മസ്‌കത്ത്: വൻതോതിൽ കഞ്ചാവും ക്രിസ്റ്റൽ മെത്തും കൈവശം വെച്ച രണ്ട് ഏഷ്യൻ സ്വദേശികളെ രഹസ്യ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പൊലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിക്കാൻ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇവർ ദ്രാവക രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റിയിരുന്നുവെന്ന് ആർ.ഒ.പി വ്യക്തമാക്കി. തെക്കൻ ബാത്തിന ഗവർണറേറ്റ് പൊലീസ് കമാൻഡിന് കീഴിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ വിഭാഗമാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്. അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയായി വരികയാണെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

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    TAGS:DrugsMuscatarrestedOmanCrime
    News Summary - Two arrested with drugs
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