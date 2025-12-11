ഹഷീഷ് കടത്തുന്നതിനിടെ രണ്ടുപേർ മുസന്ദമിൽ പിടിയിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 11 Dec 2025 1:05 PM IST
Updated Ondate_range 11 Dec 2025 1:05 PM IST
ഹഷീഷ് കടത്തുന്നതിനിടെ രണ്ടുപേർ മുസന്ദമിൽ പിടിയിൽtext_fields
bookmark_border
News Summary - Two arrested in Musandam while smuggling hashish
മസ്കത്ത്: മുസന്ദം ഗവർണറേറ്റിലെ ദിബ്ബ വിലായത്തിൽ ഹഷീഷുമായി രണ്ട് ഏഷ്യൻ വംശജർ പിടിയിലായി. മുസന്ദം ഗവർണറേറ്റ് പൊലീസ് കമാൻഡിന് കീഴിൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഫോർ കോംപാറ്റിങ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ടീമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. വാഹനത്തിന്റെ ടയറിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച നിലയിലായിരുന്നു മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. പിടിയിലായ പ്രതികൾക്കെതിരായ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നതായി റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
Listen to this Article
മസ്കത്ത്: മുസന്ദം ഗവർണറേറ്റിലെ ദിബ്ബ വിലായത്തിൽ ഹഷീഷുമായി രണ്ട് ഏഷ്യൻ വംശജർ പിടിയിലായി. മുസന്ദം ഗവർണറേറ്റ് പൊലീസ് കമാൻഡിന് കീഴിൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഫോർ കോംപാറ്റിങ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ടീമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. വാഹനത്തിന്റെ ടയറിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച നിലയിലായിരുന്നു മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. പിടിയിലായ പ്രതികൾക്കെതിരായ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നതായി റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story