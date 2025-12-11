Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 1:05 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 1:05 PM IST

    ഹഷീഷ് കടത്തുന്നതിനിടെ രണ്ടുപേർ മുസന്ദമിൽ പിടിയിൽ

    ഹഷീഷ് കടത്തുന്നതിനിടെ രണ്ടുപേർ മുസന്ദമിൽ പിടിയിൽ
    മു​സ​ന്ദ​മി​ലെ ദ​ബ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​ഒ.​പി പി​ടി​കൂ​ടി​യ ഹ​ഷീ​ഷ്

    മസ്കത്ത്: മുസന്ദം ഗവർണറേറ്റിലെ ദിബ്ബ വിലായത്തിൽ ഹഷീഷുമായി രണ്ട് ഏഷ്യൻ വംശജർ പിടിയിലായി. മുസന്ദം ഗവർണറേറ്റ് പൊലീസ് കമാൻഡിന് കീഴിൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഫോർ കോംപാറ്റിങ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ടീമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. വാഹനത്തിന്റെ ടയറിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച നിലയിലായിരുന്നു മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. പിടിയിലായ പ്രതികൾക്കെതിരായ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നതായി റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

    TAGS:musandamGulf Newshashish oil smugglingArrest
    News Summary - Two arrested in Musandam while smuggling hashish
