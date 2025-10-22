Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 11:13 AM IST

    അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ് ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ് ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    മ​സ്ക​ത്ത്: വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന​യി​ലെ സ​ഹം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക്കി​ടെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച ര​ണ്ടു​പേ​രെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പ്ര​തി​ക​ൾ റോ​ഡി​ൽ ട​യ​ർ ക​ത്തി​ക്കു​ക​യും അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വാ​ഹ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ്റ്റ​ണ്ട് ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് അ​പ​ക​ട​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ചി​ല​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഗ​താ​ഗ​ത​ത​ട​സ്സം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​തി​ന് പു​റ​മെ, പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്തെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​ത്തി​ന് വി​ഘാ​തം വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

