അപകടകരമായ ഡ്രൈവിങ് രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
മസ്കത്ത്: വടക്കൻ ബാതിനയിലെ സഹം മേഖലയിൽ പരിപാടിക്കിടെ അപകടകരമായ രീതിയിൽ വാഹനമോടിച്ച രണ്ടുപേരെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രതികൾ റോഡിൽ ടയർ കത്തിക്കുകയും അപകടകരമായ രീതിയിൽ വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റണ്ട് നടത്തുകയും ചെയ്തത് അപകടത്തിനിടയാക്കിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
അപകടത്തിൽ ചിലർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഗതാഗതതടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചതിന് പുറമെ, പൊതുസ്ഥലത്തെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വിഘാതം വരുത്തുകയും ചെയ്തതോടെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതികൾക്കെതിരായ നിയമനടപടി പൂർത്തിയായിവരുകയാണെന്നും ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
