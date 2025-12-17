Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 8:28 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 8:28 AM IST

    ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ് ട്രോ​ഫി ടൂ​ർ ഇ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്തി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ് ട്രോ​ഫി ടൂ​ർ ഇ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്തി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഐ.​സി.​സി പു​രു​ഷ ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ് ട്രോ​ഫി​യു​ടെ ലോ​ക പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ട്രോ​ഫി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും.അ​വ​ന്യൂ മാ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ നാ​ലു​വ​രെ​യാ​ണ് ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി ​ട്രോ​ഫി അ​നാ​വ​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക. തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​മി​റാ​ത്തി​ലെ ഒ​മാ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​ക്കാ​ദ​മി മൈ​താ​ന​ത്ത് വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഏ​ഴു മു​ത​ലാ​ണ് ലോ​ക​ക​പ്പ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. ഇ​ന്ത്യ​യും ശ്രു​ല​ങ്ക​യു​മാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​ർ. ഇ​ത് നാ​ലാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ഇ​ടം നേ​ടു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsMuscattwenty20 world cupTrophy Tour
    News Summary - Twenty20 World Cup Trophy Tour in Muscat today
    Similar News
    Next Story
    X