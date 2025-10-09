Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 9 Oct 2025 12:34 PM IST
    date_range 9 Oct 2025 12:34 PM IST

    ട്വ​ന്റി 20 ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത; വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ ഒ​മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി

    സ​മോ​വ​യെ അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റി​നാ​ണ് തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത്
    ട്വ​ന്റി 20 ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത; വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ ഒ​മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി
    സ​മോ​വ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ഒ​മാ​ൻ താ​ര​ത്തി​ന്റെ ബാ​റ്റി​ങ്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ട്വ​ന്റി 20 ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ടി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ വി​ജ​യ​വു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ. ആ​മി​റാ​ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ളി​യി​ൽ സ​മോ​വ​യെ അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റി​നാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​ർ ത​റ​പ​റ്റി​ച്ച​ത്. ടോ​സ് നേ​ടി ആ​ദ്യം ബാ​റ്റി​ങ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത സ​മോ​വ ഒ​മ്പ​ത് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 92 റ​ൺ​സാ​ണെ​ടു​ത്ത​ത്. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ ഒ​മാ​ൻ 18 പ​ന്ത് ശേ​ഷി​ക്കെ വി​ജ​യം കാ​ണു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ​

    ര​ണ്ടു വി​ക്ക​റ്റ് വീ​തം എ​ടു​ത്ത ഫൈ​സ​ൽ ഷാ, ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ദീം, ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ആ​മി​ർ ക​ലീം എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ബൗ​ളി​ങ് ​പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് സ​മോ​വ​യെ കു​റ​ഞ്ഞ സ്കോ​റി​ന് വ​രി​ഞ്ഞ് മു​റു​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​നെ സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത്. ഫെ​റെ​റ്റി സു​ലു​ലോ​ട്ടോ (22),റോ​സ് ടെ​യ്‍ല​ർ (22) എ​ന്നി​വ​ർ മാ​ത്രാ​ണ് സ​മാ​വോ ബാ​റ്റി​ങ് നി​ര​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങി​യ​ത്. മു​ൻ​നി​ര ബാ​റ്റ​ർ​മാ​​രെ​ല്ലാം ചീ​ട്ടു കൊ​ട്ടാ​രം​പോ​ലെ ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. റ​​ണ്ണൊ​ഴു​കാ​ൻ മ​ടി​ച്ച പി​ച്ചി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ തു​ട​ക്ക​വും അ​ത്ര ശു​ഭ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    സ്കോ​ർ 30ൽ ​എ​ത്തി​യ​പ്പോ​യേ​ക്കും ഒ​മാ​ന്റെ ര​ണ്ട് ആ​ൾ കൂ​ടാ​രം ക​യ​റി​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് വ​ന്ന ഹ​മ്മാ​ദ് മി​ർ​സ (18), ആ​ര്യ​ൻ ബി​ഷ​ത്ത് (14), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ദീം (21*) എ​ന്നി​വ​ർ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി ബ​റ്റേ​ന്തി​യ​താ​ണ് ഒ​മാ​ന് വി​ജ​യം എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കി​യ​ത്.സു​മോ​വ​ക്ക് വേ​ണ്ടി സൗ​മാ​നി തി​യാ​ഇ ര​ണ്ടും കാ​ല​ബ് ജ​സ്മ​ത്ത്,സൊ​മോ​ൻ നാ​ഷ്, ഡാ​നി​യ​ർ ബ​ർ​ജ​സ് ഓ​രോ വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ത​വും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഒ​മാ​ന്റെ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​രം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പാ​പു​വ ന്യൂ ​ഗി​നി​യ​ക്കെ​തി​രൊ​യാ​ണ്. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യം ഒ​മാ​ന് സൂ​പ്പ​ർ സി​ക്സ് റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത സ​ജീ​വ​മാ​ക്കാ​നു​മാ​യി.

