Madhyamam
    Oman
    Posted On
    31 Dec 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 9:33 AM IST

    ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ്; അ​ഞ്ചു മാ​റ്റ​ത്തോടെ ഒ​മാ​ൻ

    ജി​തേ​ന്ദ​ർ സി​ങ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ, വി​നാ​യ​ക് ശു​ക്ല വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ
    ഒമാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ലു​മാ​യി ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഐ.​സി.​സി പു​രു​ഷ ട്വ​ന്റി 20 വേ​ൾ​ഡ് ക​പ്പി​നാ​യു​ള്ള ഒ​മാ​ൻ ടീ​മി​നെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ജി​തേ​ന്ദ​ർ സി​ങ് ക്യാ​പ്റ്റ​നും വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ വി​നാ​യ​ക് ശു​ക്ല വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​നു​മാ​യി 15 അം​ഗ ടീ​മി​നെ​യാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ദു​ലീ​പ് മെ​ൻ​ഡി​സ് ത​ന്നെ​യ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ. അ​തേ​സ​മ​യം, സീ​നി​യ​ർ​താ​രം ആ​മി​ർ ക​ലീം ടീ​മി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​ഷ്യാ​ക​പ്പി​ൽ മി​ക​ച്ച​പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തി​ട്ടും താ​ര​ത്തെ ടീ​മി​ലു​പ്പെ​ടു​ത്താ​തി​രു​ന്ന​ത് ആ​രാ​ധ​ക​രെ നി​രാ​ശ​രാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​ഷ്യാ​ക​പ്പ് ടീ​മി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ചു മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​മാ​യാ​ണ് ലോ​ക​ക​പ്പ് ടീം.

    ​ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ​മാ​രാ​യി വ​സീം അ​ലി, ക​ര​ൺ സോ​നാ​വാ​ലെ, ജ​യ് ഒ​ഡെ​ദ്ര എ​ന്നി​വ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. മ​റ്റു ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ൾ: മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ദീം, ഷ​ക്കീ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഹ​മ്മാ​ദ് മി​ർ​സ, ഷാ ​ഫൈ​സ​ൽ, ന​ദീം ഖാ​ൻ, സൂ​ഫി​യാ​ൻ മ​ഹ്മൂ​ദ്, ഷ​ഫീ​ഖ് ജാ​ൻ, ആ​ഷി​ഖ് ഒ​ഡേ​ദ​ര, ജി​ത​ൻ രാ​മാ​ന​ന്ദി, ഹ​സ്നൈ​ൻ അ​ലി ഷാ. ആ​സ്ത്രേ​ലി​യ, ശ്രീ​ല​ങ്ക, സിം​ബാ​ബ്​‍വെ, അ​യ​ർ​ല​ന്റ് എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ ബി ​ഗ്രൂ​പ്പി​ലാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ. ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​ന് കൊ​ളം​ബോ​യി​ൽ സിം​ബ​ബ് വെ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ഒ​മ​ന്റെ ആ​ദ്യ മ​ൽ​സ​രം. നാ​ലാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ട്വ​ന്റി 20 വേ​ൾ​ഡ് ക​പ്പി​ൽ ഒ​മാ​ൻ സാ​ന്നി​ധ്യ​മ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

