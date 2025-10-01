Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 11:28 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 11:29 AM IST

    ട്വ​ന്റി20 പ​ര​മ്പ​ര; ഒ​മാ​ന് അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റ് ജ​യം

    കു​വൈ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഒ​മാ​ൻ താ​ര​ത്തി​ന്റെ ബാ​റ്റി​ങ്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: കു​വൈ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള ട്വ​ന്റി20 പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ന് ജ​യം. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ആ​മി​റാ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ക​ളി​യി​ല്‍ അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റി​നാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​ർ കു​വൈ​ത്തി​നെ ത​റ​പ്പ​റ്റി​ച്ച​ത്. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത കു​വൈ​ത്ത് എ​ട്ട് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ല്‍ 142 റ​ണ്‍സെ​ടു​ത്തു.

    മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങി​ൽ 19.2 ഓ​വ​റി​ല്‍ അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ വി​ജ​യം കാ​ണു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​മാ​ന് വേ​ണ്ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ദീം (38 പ​ന്തി​ല്‍ 36 റ​ണ്‍സ്), ഹം​സ മി​ര്‍സ (25 പ​ന്തി​ല്‍ 27 റ​ണ്‍സ്), വി​നാ​യ​ക് ശു​ക്ല (16 പ​ന്തി​ല്‍ 24 റ​ണ്‍സ്) എ​ന്നി​വ​ര്‍ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തു. 18 പ​ന്തി​ല്‍ 27 റ​ണ്‍സെ​ടു​ത്ത യാ​സി​ന്‍ പ​ട്ടേ​ല്‍, 31 പ​ന്തി​ല്‍ 26 റ​ണ്‍സെ​ടു​ത്ത മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​മ​ര്‍ അ​ബ്ദു​ല്ല, 15 പ​ന്തി​ല്‍ 25 റ​ണ്‍സെ​ടു​ത്ത ക്ലി​ന്റോ ആ​ന്റോ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന് പൊ​രു​താ​വു​ന്ന സ്‌​കോ​ര്‍ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. ഒ​മാ​ന് വേ​ണ്ടി സു​ഫ്‌​യാ​ന്‍ മ​ഹ്മൂ​ദ് നാ​ല് ഓ​വ​റി​ല്‍ 28 റ​ണ്‍സ് വ​ഴ​ങ്ങി മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി.

    3.2 ഓ​വ​റി​ല്‍ 19 റ​ണ്‍സ് വ​ഴ​ങ്ങി അ​നു​ദീ​പ് ച​ന്ദാ​മ​ര കു​വൈ​ത്ത് ബൗ​ളി​ങ് നി​ര​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങി. ടോ​സ് നേ​ടി​യ ഒ​മാ​ന്‍ കു​വൈ​ത്തി​നെ ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ന് അ​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

