    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 9:02 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 9:02 AM IST

    തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം നാ​​ളെ മു​ത​ൽ

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തും
    തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം നാ​​ളെ മു​ത​ൽ
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ കൂ​ടെ തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ (ഫ​യ​ൽ)

    മ​സ്ക​ത്ത്: ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തും. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തും. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ര​ണ്ട് സൗ​ഹൃ​ദ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. പ​ര​സ്പa​ര​താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും ആ​രാ​യും.

    സം​ഭാ​ഷ​ണം, സ​മാ​ധാ​നം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം എ​ന്നി​വ​യോ​ടു​ള്ള ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ങ്കി​ട്ട പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രും. പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും കൈ​മാ​റും. വ്യാ​പാ​രം, നി​ക്ഷേ​പം, പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​ക​ര​ണം, സാം​സ്കാ​രി​ക വി​നി​മ​യം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​മാ​നും തു​ർ​ക്കി​യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ബ​ന്ധ​ത്തെ ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​ന്ത്ര​പ​ര​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഉ​ർ​ദു​ഗ​ന്റെ ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, പ്ര​തി​രോ​ധ, ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു. ന​യ​ത​ന്ത്ര, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സൈ​നി​ക, നി​ക്ഷേ​പ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം മാ​റും. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ന​വം​ബ​റി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ തു​ർ​ക്കി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ 10 സു​പ്ര​ധാ​ന ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    സം​യു​ക്ത നി​ക്ഷേ​പ​വും ആ​രോ​ഗ്യ​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ര​ണ്ട് ക​രാ​റു​ക​ളി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം, കൃ​ഷി, മ​ത്സ്യം, മൃ​ഗം, ജ​ല​സ​മ്പ​ത്ത്, തൊ​ഴി​ൽ, സം​രം​ഭ​ക​ത്വം, ചെ​റു​കി​ട ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ, കേ​ന്ദ്ര ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം, സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള എ​ട്ട് ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും വ്യ​ക​ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Turkish President's visit to Oman begins today
