Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 10:17 AM IST

    വ​ടം​വ​ലി; സ​ലാ​ല ട്രാ​വ​ലേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    വ​ടം​വ​ലി; സ​ലാ​ല ട്രാ​വ​ലേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    സ​ലാ​ല കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വ​ടം​വ​ലി മ​ഹോ​ത്സ​വ​ ജേ​താ​ക്ക​ൾ ട്രോ​ഫി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: സ​ലാ​ല കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വ​ടം​വ​ലി മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ സ​ലാ​ല ട്രാ​വ​ലേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. പ​ത്തോ​ളം ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം അ​ൽ ന​സ​ർ ക്ല​ബി​ലെ ഫാ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. സ​ലാ​ല കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ​സ​ലാം ഹാ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഏ​ജ​ൻ​റ് ഡോ. ​സ​നാ​ത​ന​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ ജാ, ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഡോ. ​സ​യ്യി​ദ് അ​ഹ​സാ​ൻ ജ​മീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സീ​തി കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​ലാ​ല കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ് ക​ൽ​പ്പ​റ്റ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹു​സൈ​ൻ കാ​ച്ചി​ലോ​ടി, വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ കാ​ല​ടി, വ​നി​താ വി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​സ്നാ നി​സാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ആ​ഷി​ഖ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ബാ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജം​ഷാ​ദ് ആ​ന​ക്ക​യം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി, അ​നീ​ഷ്, സു​ബൈ​ർ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മ​ഴ​വി​ൽ സ​ലാ​ല ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും എ​ൽ.​സി.​സി സ​ലാ​ല മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് രാ​കേ​ഷ് കു​മാ​ർ ജാ, ​ജോ​യ​ൻ​റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് സി​ങ്, ഡോ. ​അ​ഫ്സ​ൽ, ലൈ​ഫ് ലൈ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ റ​ഷീ​ദ്, കെ.​എം.​സി.​സി കേ​ന്ദ്ര, ജി​ല്ല, ഏ​രി​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് വാ​ക്ക​യി​ൽ, റ​ഹീം താ​നാ​ളൂ​ർ, മു​നീ​ർ വി.​സി, മു​സ്ത​ഫ ഫ​ലൂ​ജ, ഫൈ​സ​ൽ വ​ട​ക​ര, ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, ബു​ഷൈ​ർ, മൊ​യ്തു, നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:winnersgulfOmanSalalah Travelers Club
