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    Oman
    Posted On
    date_range 12 July 2026 9:56 PM IST
    Updated On
    date_range 12 July 2026 9:56 PM IST

    അൽ അൻസബ് –അൽ ജിഫ്നൈൻ റോഡ് പ്രവൃത്തി: അൽ അവാബിയിൽ ഗതാഗതം തിരിച്ചുവിടും

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    അൽ അൻസബ് –അൽ ജിഫ്നൈൻ റോഡ് പ്രവൃത്തി: അൽ അവാബിയിൽ ഗതാഗതം തിരിച്ചുവിടും
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    മസ്കത്ത്: അൽ അൻസബ് –അൽ ജിഫ്നൈൻ റോഡ് ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അൽ അവാബിയിൽ താൽക്കാലികമായി ഗതാഗതം തിരിച്ചുവിടുമെന്ന് മസ്കത്ത് നഗരസഭ അറിയിച്ചു. റോയൽ ഒമാൻ പൊലിസുമായി സഹകരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന ഈ ഗതാഗത ക്രമീകരണം ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

    റോഡ് വീതികൂട്ടുന്ന ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനാൽ, വാഹനങ്ങളുടെ സുഗമമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഈ താൽക്കാലിക ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ വാഹനമോടിക്കുന്നവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിർദിഷ്ട സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ട്രാഫിക് സൂചനകളും നിർദേശങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റി അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

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    TAGS:Oman Newsal awabitraffic arrangement
    News Summary - Al Ansab – Al Jifnain roadwork: Traffic to be diverted at Al Awabi
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