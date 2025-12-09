Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 10:26 AM IST

    വെ​ബ് ത​ട്ടി​പ്പ് ത​ട​യാ​ൻ ട്രാ ​ഇ-​ഫ്രോ​ഡ് മീ​റ്റി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​മാ​യി മീ​റ്റി​ങ് ഡി​സം​ബ​ർ 14ന്
    വെ​ബ് ത​ട്ടി​പ്പ് ത​ട​യാ​ൻ ട്രാ ​ഇ-​ഫ്രോ​ഡ് മീ​റ്റി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു
    ​മ​സ്ക​ത്ത്: വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ത​ട്ടി​പ്പ് പ്ര​ശ്‌​നം, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് രം​ഗ​ത്തെ വി​വി​ധ​ത​രം ത​ട്ടി​പ്പു​രീ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി (ട്രാ) ​ഡി​സം​ബ​ർ 14ന് ​ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​മാ​യി മീ​റ്റി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. അ​തോ​റി​റ്റി​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ക, പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ക, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യാ​ണ് ‘സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ സം​ഭാ​ഷ​ണം’ എ​ന്ന പ​ര​മ്പ​ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മീ​റ്റി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ത​ട്ടി​പ്പി​നെ​തി​രെ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കും. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഇ-​ത​ട്ടി​പ്പ് രീ​തി​ക​ൾ, നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കും വ്യാ​പ​ന​വും തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. ബ്രെ​യി​ൻ​സ്റ്റോ​മി​ങ് സെ​ഷ​നു​ക​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ആ​ലോ​ച​ന​യു​ണ്ട്. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക്ഷ​ണ​ക്ക​ത്ത് വ​ഴി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Oman News
    News Summary - TRA organizes e-fraud meeting to curb web fraud
